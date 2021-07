Borna som ikkje tør

Nokon treng nok ein ekstra dytt, mange andre treng omsorg og tolmod.

Dottera vår har nesten ikkje gått på skulen på halvtanna år. Det skuldast definitivt ikkje at me har sydd puter under armane hennar, skriv far hennar. Foto: Podessto / Shutterstock / NTB

Anonym far

I eit debattinnlegg i BT 21. juni skriv Pål Hjermstad at han er redd for at mange unge ikkje lærer å takla vanskane i livet og blir gjort til blautfiskar. Han ramsar opp ting dei ikkje tør.

Når eg les det, tenkjer eg på ei jente eg kjenner godt. Denne jenta tør verken å koma på skulen eller sitja i klasserommet. Å presentera noko eller delta i gym, er utenkjeleg no.

Berre tanken på å opne ei side i matteboka har gjort at ho ligg i senga resten av dagen. (Nei, ho har ikkje problem med faget matte. Ho var blant dei sterkaste i klassen). Om ho nærma seg skulen byrja ho å hyperventilera og kaldsveitte.

Ho går på ungdomsskulen, og ho er dottera mi.

Ho har nesten ikkje gått på skulen på halvtanna år. Og dette skuldast definitivt ikkje at me har sydd puter under armane hennar. Me har svara på til saman minst tusen spørsmål frå fastlegen, PPT, BUP og Barnepoliklinikken på Haukeland. BUP seier at mykje peikar på sosial angst, men ingen instansar har greidd å finna ei bestemt årsak.

Ho har fått like mykje krav og omsorg som søskena hennar, og ho har vore aktiv i fritidsaktivitetar og kjent på utfordringar og glede ved prestasjonar. Men ikkje no lenger. Nei, det hjelper slett ikkje med ein dytt. Det har me prøvd tallause gongar.

Men no siste skuledag var me utruleg glade og stolte. Siste skuledag, med film og brus, torde ho å gå på skulen. Ho hadde mot nok til å vera i lag med heile klassen, sjølv om det kosta henne ubehag. Dersom motet heldt fram ved skulestart i august, skal eg sy både puter og dyner under armane hennar.

Eg skal køyra henne fram og tilbake sjølv om det er gåavstand, og ho skal få sleppa både gym, andre fag og lekser – dersom det kan hjelpa henne på veg tilbake til skulen. Det vil ikkje vera å gjera henne ei bjørneteneste. Det vil vera omsorg. Kanskje ho kan få med seg nokre karakterar frå ungdomsskulen? Eg håpar og trur at når mit dotter kjem seg ut av dette, står ho sterkare til å møte utfordringane resten av livet.

Det er overraskande mange born og unge i grunnskulealder som ikkje går på skulen. Eg veit sjølvsagt ikkje kva årsaker dei har, kvar og ein har si historie, men eg nektar å tru at alle er «blautfiskar».

