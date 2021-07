La Paradis få bruke Fana brannstasjon

Ikke kast bensin på fortettingsbålet.

Fra 2023 vil ikke lenger dagens Fana Brannstasjon være i bruk til sitt opprinnelige formål. Nå ønsker naboene på Paradis at bygget blir en møteplass for lokalsamfunnet. Foto: Alice Bratshaug

Hans Fredrik Hag Småbarnsfar, Paradis

Brann i rosenes leir er et uttrykk som brukes om stor uro på et sted som ellers er svært fredelig. Dette kan minne om situasjonen som har spunnet ut av utbyggingen og endringen av Paradis de siste årene. Senest omtalt i BT gjennom en arkitekturanmeldelse av Paradisalleen og tilsvar fra byggets arkitekt, Jesper Jorde.

Jeg tror fortetning er en viktig del av byutviklingen, og jeg har selv tro på at Paradis en gang vil reise seg fra byggestøvet og bli et trivelig område. Men en ting er sikkert – de gode nabolagsopplevelsene skjer ikke i «lukkede kvartalsstrukturer», «svalgangsbygg» eller «åpne atkomstgallerier» i et veikryss.

Fana brannstasjon har alt som trengs for å bli et yndet kulturhus. Foto: Privat

Derfor jobber nå en gruppe initiativtakere hardt for at Fana brannstasjon, etter at den nye brannstasjonen i Rådalen åpner, skal huse nettopp det en bydel i rivende utvikling trenger – en attraktiv møteplass. Eiendommen og bygningsmassen har alt som trengs for å enkelt (ja da, det må koste litt penger) tilrettelegge for et yndet kulturhus.

Et hus som kan huse leksehjelp, seniortreff, bibliotek, konserter, teaterforestillinger utført av de lokale barnehagene, debattarenaer, kurs og en nabolagskafé med noe attåt.

Høyres Hilde Onarheim og Eivind H. Hermansen tok tidligere i år saken opp som et representantforslag i byrådet, hvor de ba byrådet legge frem en sak om etterbruk av Fana brannstasjon til glede for beboerne i nabolaget. Hurra!

Byrådet tok saken opp i bystyret og meldte tilbake at de er skeptisk til at eiendommen skal huse et forsamlingshus. Finansbyråd Erlend Horn (V) argumenterer med at «bygget er verneverdig og det vil gi særlige utfordringer å omforme dette til et hensiktsmessig kulturhus/forsamlingshus, og med de betydelige utbyggingskostnader det sannsynligvis vil medføre ...»

Byrådet peker også på at det finnes et kulturhus på Nesttun (kjempebra det vel) og at det er ting på gang på Paradis skole som skal kunne huse denne type aktivitet.

På Paradis skole har det nylig blitt revet et populært teaterhus, og deler av lekeplassen til barna ryker til fordel for ny sykkel- og gangvei. Om byrådet har konkrete planer og plass til rådighet til å tilrettelegge for kultur og samfunnsaktiviteter på Paradis skole, er det på tide å lette på sløret og la beboere i nabolaget få kjennskap til disse.

Byrådet skriver videre at «denne type arealer er verdifulle for kommunen og kan dekke flere behov». Dette er noe av argumentasjonen som ligger til grunn for at flotte og verneverdige Fana brannstasjon nå mest sannsynlig skal huse ... (dypt magedrag) Etat for bygg og eiendoms driftsenhet i Bergen sør. Ka fakkart`n?

Om dette blir en realitet, brenner det for alvor i rosenes leir på Paradis. En bydel som har tatt mye av støyten for overivrige utbyggere og vinglete politisk ledelse.

Kjære byråd og folkevalgte, ikke kast bensin på bålet. Vær heller en brannslukker og skrinlegg planene om et kommunalt etatsbygg og gi klarsignal for å tilrettelegge for et sårt tiltrengt samlingssted for et nabolag i rask utvikling.