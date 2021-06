Seks råd for å skape en god sommer for barn og unge

Foreldre og voksne har et ansvar for at ingen blir stående utenfor fellesskapet.

Er det noen barn i ditt nærområde som hadde blitt ekstra glad for å bli invitert med på bading? spør innsenderne. Illustrasjonsfoto: Senneset Eivind (arkiv)

Anette Hesjedal Rådgiver, Team Skyfritt i Bergen kommune

Heidi Pedersen Skåtøy Rådgiver, Team Skyfritt i Bergen kommune

Endelig sommerferie! Frihet til å være med venner, leve det spontane ferieliv og skape gode sommerminner med venner og familie.

Samtidig vet vi at noen barn og unge kjenner på en uro, en klump i magen knyttet til følelsen av å stå utenfor fellesskapet.

Her er noen konkrete tips til hvordan vi foreldre kan legge til rette for å bidra til at alle barn og unge skaper gode ferieminner for sommeren 2021.

1) Hverdagsinkludering

Det kjennes alltid godt å bli invitert med, gjerne på hverdagsaktiviteter som grilling i badeviken, fotball på banen, kjøpe is, bade i sommervarmen eller se en film. Er det noen barn i ditt nærområde som du tenker hadde blitt ekstra glad for en slik invitasjon?

2) Vær påkoblet barna

Voksne har et ansvar for å følge med og gripe inn når leken og samspillet tar ville veier. Er det noen barn som faller utenfor? Da er det nemlig barn som trenger din hjelp for å ta gode valg.

3) De viktige samtalene

Bruk jevnlig noen minutter av ferien på å få innsikt i barn og unge sin hverdag. Hva fungerer godt? Er det noe som er vanskelig? Hva rører seg i miljøet? Noen ganger kan disse samtalene være gode å ta i bilen, på gåtur eller under/etter en aktivitet. Følg opp det barnet forteller, anerkjenn og lytt.

Rådgiverne Heidi Pedersen Skåtøy (til v.) og Anette Hesjedal oppfordrer alle til å bruke hashtaggen #sommerensammen2021 for å vise alt det kjekke man gjør i sommer. Foto: Privat

4) Vis interesse for andres barn

Vis interesse for barn og unge i ditt nærmiljø. «God pasning, kult triks, godt gjennomført, ha en fin dag eller et enkelt hei.» Kanskje er det ditt vennlige smil, ditt gode blikk og din positive kommentar som gjør dagen bra. Å bli sett er noe vi alle trenger. Noen barn blir ikke sett godt nok, ofte nok.

5) Vær en god rollemodell

Er barnet ditt aktivt med på det som skjer i vennekretsen? Da kan du oppfordre barnet ditt til selv å inkludere barn som trenger en invitasjon inn i fellesskapet. Gjør det samme selv, kanskje er det andre foreldre som hadde blitt glad for en invitasjon?

6) Vær pålogget barnas liv

Barn uttrykker et ønske om at vi voksne skal spørre dem om hvordan de har det på nett. Vi foreldre bør vite noe om hvordan de kommuniserer og hvor tilgjengelige barna våre er på nett.

På digitale flater er det synlig for alle hvem som er med, og hvem som ikke er med. Barn kan sitte hjemme på rommet sitt og bli «declinet», uten noen som helst mulighet til å påvirke det, i alles digitale påsyn.

Har du et barn som er glad i å game? Hvem spiller og chatter de med? Får alle være med? Foreldre som tar denne praten, bidrar til en bedre digital hverdag for barn og unge.

«It takes a village to raise a child.» En liten innsats fra oss voksne vil kunne utgjøre en stor forskjell for miljøet barn og unge i ditt nabolag er en del av. Vi håper du er med!