Du har allerede en rusavhengig nabo. Men det er ikke sikkert du vet det selv.

Hospits er ikke en løsning vi kan leve med.

Hospitsene skal stenges, og rusavhengige skal nå bo i områder der de ikke har bodd før. Foto: Rune Sævig (arkiv)

Lubna Jaffery Byråd for arbeid, sosial og bolig (Ap)

Det har skapt stort engasjement i flere deler av byen vår at vi nå endelig bygger boliger for byens rusavhengige. Jeg håper at vi fremover kan debattere og argumentere videre, samtidig som vi unngår at en hel gruppe av mennesker blir omtalt som kriminelle, voldelige og utagerende.

Det har lenge vært bred politisk enighet om at alle bergensere skal ha trygge boliger og gode hjem. Nå er tiden kommet for at vi skal holde det som er lovet.

Dette går naturlig nok ikke upåaktet hen. La meg først som sist gjøre det klart; de rusavhengige i byen vår fortjener også et trygt hjem.

Vi skal endelig avvikle de to siste gjenværende hospitsene i Bergen. Et hospits er en dårlig løsning for de bostedsløse, fordi hospitset kun gir tak over hodet.

Ingen annen gruppe åpenbart syke mennesker ivaretas ved at man gir dem et rom, og ellers lar dem være fullstendig strippet for tilbud, tjenester og hjelp. Hospitsordningen har gjort at noen av dem som trenger mest tilsyn og trygge rammer, har fått minst. I menneskerettighetsbyen Bergen er ikke hospits en løsning vi kan leve med.

Så lenge vi har rusavhengighet, så kommer de til å være i bybildet vårt og de kommer til å være noens nabo, skriver sosialbyråd Lubna Jaffery. Foto: Bård Bøe (arkiv)

125 boliger for personer med ulike utfordringer skal på plass de kommende årene, og vi skal ta hele kommunen i bruk. Rusavhengige skal nå bo i områder der de ikke har bodd før.

Da forstår jeg at folk bekymrer seg for fremvekst av åpne russcener og funn av sprøyter og piller i nærmiljøet. Dette skal vi selvfølgelig passe på og jobbe for å unngå.

Når vi sprer tiltakene over hele byen, og ikke samler alle på et sted, vil det motvirke fremveksten av åpne russcener, slik som vi i mange år hadde i Nygårdsparken. Det er også viktig å huske på at din rusavhengige nabo allerede har et sted å være. Med trygge hjem minsker behovet for å oppholde seg ute i parker og på lekeplasser.

Jeg forstår også at folk bekymrer seg for ubehagelige opplevelser, at barna deres skal se noen som oppfører seg på en måte som er uvant. Men så lenge vi har rusavhengighet, så kommer de til å være i bybildet vårt og de kommer til å være noens nabo. Da er det viktig å huske at det å være rusavhengig, det å leve et annet liv, ikke er det samme som å være en fare for omgivelsene. Dette er også noe vi må ta ansvar for å lære videre til barna våre.

Vi skal selvfølgelig ha en god debatt om dette. Men av og til bekymrer ordbruken i debatten meg.

Fordi ord betyr noe. Hver gang noen går for langt i negativ omtale av rusavhengige, kan det bidra til å skape en uheldig spiral. Flere blir redde, og enda færre vil ha en rusavhengige som nabo. Slik forsterker vi utenforskapet som vi alle burde jobbe mot. Dessverre vet vi også så altfor godt at noen tar slike nedsettende omtaler som oppfordring til å handle. For eksempel da Nygårdsparken var tilholdssted for byen rusavhengige, og enkelte på vei fra vorspiel til byen dro innom for å banke rusavhengige.

«Noen rusmisbrukere kjøper dyr vin. Andre bruker kokain før de går på jobb», skriver innsenderen. Foto: Åserud, Lise / NTB scanpix

Om du bor i skyggen av Ulriken, Sandviksfjellet, Fløyen, Løvstakken, Lyderhorn, Damsgårdfjellet eller du bor i et av de «nye» byområdene som nå bygges ut, så har du allerede en rusavhengig nabo.

Det er bare ikke sikkert at du vet om det selv.

Noen rusavhengige har knekk i knærne, noen rusavhengige bruker kokain før de går på kontoret, noen drikker dyr vin mens andre drikker billig vodka. De synlige rusavhengige er fremdeles en av de mest stigmatiserte gruppene i samfunnet vårt.

Rusavhengige er like forskjellige som andre mennesker. Det eneste du kan være sikker på, er at dette er noens datter eller sønn.

Det perspektivet synes jeg det er viktig at vi tar med oss, både i debatten og som naboer.