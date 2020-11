Du blei gris, Donald!

Dårlege taparar skrik høgt om andre sitt juks. Donald Trump har sjølv vist kor langt ein kan nå med ljug.

USAs president, Donald Trump, viser i skrivande stund ingen teikn til å godta valnederlaget. Her er han på veg heim frå golfbanen sundag. Foto: Steve Helber / AP /NTB

Øyvind Ugulen Nesbyen

Då vi var små og spelte gris, var det bestandig nokon som nekta å tape. Skuldingar om juks florerte, og det fanst ikkje fotobevis eller eit VAR som kunne stadfeste kven som var sist til å legge tommelen på bordplata, for ikkje å seie kven som hadde hatt tommelen i ein ulovleg fordelaktig posisjon heile tida.

Enkelte utnytta denne opninga for tolking og skulle krangle kvar gong. Når alle vende seg mot han, trekte han seg i protest og gjekk foruretta heim.

Kjenner du kortspelet gris, som innsendaren skriv om? Den første som får alle kort i same farge, legg tommelen diskrét på bordet. Sistemann med tommel på bordplata får ein bokstav i ordet «gris». Taparen av kortspelet er den som får alle bokstavene og blir gris. Foto: Shutterstock/NTB

I vår barndomsgjeng delte vi ofte kunnskap med tvilsam kjeldekritikk.

Lokale og relativt uskuldige fake news, som om den gamle dama som spidda ungar med stokken sin, bonden som skaut morelltjuvar med hagle, den evige lykka ein fekk viss ein fann ein firkløver, eller lovnaden om at jenter frå Årdal var med på alt.

Noko var sladder, anna var mistydingar. Men det meste var reint oppspinn, motivert av ynskje om 15 sekunds måpande merksemd.

Så var det òg meir vondsinna rykte meint for å ramme ein midlertidig uvenn, konkurrent eller rett og slett nokon som allereie var upopulære. Då blei det mobbing.

Dei fleste gav seg i takt med modning.

Men alle bygder og små samfunn har nok hatt sine superspreiarar av usanne rykte og påstandar – folkeleg og svært kjønnsdiskriminerande kalla sladrekjerringar.

Øyvind Ugulen har eit alvorsord til den avtroppande presidenten i USA. Foto: Privat

Fordi ein berre hadde munnleg distribusjon (det var vel ingen som sende sladder som rundskriv i brevform?), blei mottakargruppa fysisk avgrensa. Dette førte til ei utvatning som gav sunn motstand og skepsis.

Ofte blei sladrekjerringa sjølv utsett for sladder om kor fæl ho var å sladre. På den måten vart det ein slags maktbalanse.

I dag har superspreiarane av oppsiktsvekkande oppdikta informasjon funne sin perfekte tumleplass i sosiale media.

For er det så stor forskjell mellom ein konspiratorikar og ei sladrekjerring? Det er i så fall at konspiratorikaren gjerne er ein gubbe, og at spekulasjonane har endå mindre hald i realiteten.

På nettet når dei langt, og dei kan lage eigne grupper der all motstand kan stengast ute.

Slik kan sladregubbar og mobbarar finne saman på tvers av geografiske grenser. Det høyrast nesten vakkert ut, men er det ikkje.

Prøver ein stakkar seg i eit slikt forum med eit forsiktig motargument, møter han ein gjeng som avrettar han verbalt i kommentarfelta, med like latterleg einspora blodtørst som dei utkledde kvinnene i den hysteriske steiningsscena frå «Life of Brian».

Avtroppande president Donald Trump er for tida verdas mest profilerte sladregubbe. Han har på skremmande vis vist kor langt ein kan nå med ljug, konspirering og mobbing.

Som alle juksemakarar og dårlege taparar, skrik han høgt om andre sitt juks og urettferdig behandling. Men dei fleste av oss har blitt vaksne no, så det nyttar ikkje.

Du kan berre gå foruretta heim, men sorry, Donald, denne gangen blei du faktisk gris!