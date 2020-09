Invitasjonen til dialog kan ikke være et par håndjern

Både statsministeren og lokalpolitikere fra Høyre vil innskrenke kunstnernes ytringsrom.

Publisert Publisert For mindre enn 10 minutter siden

Rapperen Kamelen er dømt for å ha sagt «fuck politi» under en konsert i Kristiansand. Kristoffer Jul-Larsen mener at ytringen ikke på noen måte kan anses som illegitim og dermed straffbar kritikk av staten og dens voldsmonopol. Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen

Debattinnlegg

Kristoffer Jul-Larsen Bergen

Rapperen Kamelen står tiltalt for å ha forulempet og hindret politiet under en konsert i Kristiansand, etter at han ropte «fuck politi». Jana Midelfart Hoff, fylkestingsrepresentant for Høyre og tidligere byråd for barnehage og skole, skriver at det ikke er greit å ytre seg slik Kamelen har gjort, og at vi i stedet trenger dialog for å bidra til mindre splittelse i samfunnet.

Les også Jana Midelfart Hoff: «Nei, Frode Bjerkestrand, ’fuck the police’ er ikke ok»

Å si «fuck politi» kan ikke på noen måte anses som illegitim og dermed straffbar kritikk av staten og dens voldsmonopol, skriver Kristoffer Jul-Larsen Foto: Mauricio Pavez, Høgskulen på Vestlandet

Det er flere ting å si om Hoffs innlegg, men det mest alvorlige er hennes i beste fall uklare syn på ytringsfriheten. Hun skriver «...det er dialog vi trenger. Derfor må politiet kunne reagere».

Politiets reaksjon i denne sammenhengen var altså å arrestere og bøtelegge en kunstner, ikke å gå i dialog. Jeg syns det er vanskelig å forstå Hoff på noen annen måte enn at hun ikke klarer å forstå det som er ytringsfrihetens nullpunkt: At borgerne ikke skal måtte frykte juridiske represalier for å kritisere staten.

Å si «fuck politi» er knapt en invitasjon til dialog, men kan ikke på noen måte anses som illegitim og dermed straffbar kritikk av staten og dens voldsmonopol. Om dialog skal finne sted, kan ikke invitasjonen være et par håndjern.

Les også Det skal være høyt under taket på konsert. Å si «fuck politi» bør ikke være straffbart.

Da Oslo-teateret Black Box og truppen bak stykket «Ways of Seeing» var under etterforsking for innblanding i hærverket og truslene mot tidligere justisminister Tor Mikkel Wara og hans familie, gikk statsminister Erna Solberg ut og kritiserte teaterkunstnerne for å gjøre det vanskeligere å være politiker. En slik innblanding fra hennes side vitner igjen om en elendig forståelse av statens forhold til ytringsfriheten fra en viktig Høyre-politiker.

I Høyres prinsipprogram står følgende: «Ytringsfrihet og trygghet for innbyggerne til å kunne praktisere den, er en av demokratiets mest sentrale verdier. Kunsten skal være fri.»

Kan vi stole på at Høyres representanter mener dette? I praksis kan det se ut til at Høyre står for et svekket forsvar av ytringsfriheten. Det er bekymringsverdig.