Dette vil være en strålende investering i den bergenske folkehelsen

Hvorfor ikke få grusvei rundt hele Store Lungegårdsvannet?

Grusveien langs Store Lungegårdsvannet har vært en populær treningsløype, men den går bare langs litt over halve vannet. Foto: Paul S. Amundsen (arkiv)

Mathias Macody Lund Bergen

Som mange andre bergensere er jeg glad i å løpe. Vi mennesker løper fra vi er to år gamle, gjennom hele barndommen, før de fleste dessverre slutter.

Hvis noen spør meg når jeg begynte å løpe, så sier jeg at jeg aldri sluttet. En løpetur gir meg et avbrekk i hverdagen, bedre humør og en god følelse.

De helsemessige gevinstene ved løping er mange. Løping er effektiv kondisjonstrening. Det styrker hjertet, senker blodtrykket og reduserer faren for blodpropp og hjertestans. Løping forbrenner mengder av kalorier og er derfor et effektivt våpen mot overvekt.

Uten løping, måtte jeg nok ha kuttet ned smågodt-inntaket drastisk.

Mathias Macody Lund, som har skrevet innlegget, savner flere grusløyper sentralt i Bergen. Foto: Privat

Løping innebærer dessverre en risiko for skader. Spesielt belastningsskader er løpere utsatt for, som følge av de mange støtene mot underlaget. For å gjøre skaderisikoen mindre ved løping, kan man løpe på for eksempel grusveier. Dette gir mindre belastning på knær, legger og akillessener.

Dessverre finnes det få grusveier- og stier sentralt i Bergen. Skal man løpe på grus, må man gjerne langt opp på byfjellene, noe som ikke er like enkelt for alle. Derfor blir mange løpende rundt på den knallharde asfalten i Bergen sentrum.

Dette fører til skader, fysikalsk behandling og operasjoner som må betales av statskassen.

Den siden av vannet som går langs Møllendalsveien, har ikke grusvei. Foto: Bård Bøe (arkiv)

Hva med å legge grussti rundt hele Store Lungegårdsvannet? En lett tilgjengelig grusrunde langs hele vannet ville vært en strålende investering i den bergenske folkehelsen. Spesielt når treningssentrene stenger og kroppsbyggerne skal begynne med løping i koronapandemien.

De siste to årene har kommunen sløst bort elleve millioner kroner på å bygge fotballbaner som ikke tåler regn. Banene som skulle brukes av Brann, ble omtalt som ubrukelige av daglig leder Vibeke Johannessen. Å legge en grussti rundt Store Lungegårdsvannet er derimot langt billigere.

Hjerteslag-gitarist og sivilingeniør Nikolas Jon Aarland skrev nylig i treningsappen Strava at det å få lagt grus rundt hele vannet kan gjøres for en billig penge, spesielt med litt dugnadsinnsats. Med tanke på folkehelsen tror jeg det vil være en meget god investering.

«E det bare meg, eller jogger hele Bergen?»