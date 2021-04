Flere kvinner inn i byutviklingen!

At rundt 90 prosent av gatene og stedene i Bergen er oppkalt etter menn, er egentlig det minste problemet vi har.

«Etter å ha vært byråd i fire måneder denne vinteren, er det blitt tydeligere og tydeligere for meg at byene våre stort sett formes av menn», skriver Eline Aresdatter Haakestad (MDG). Foto: Bjørn Erik Larsen (arkiv)

Eline Aresdatter Haakestad MDG-politiker

Selvsagt støtter jeg byrådets vedtak om at ingen nye gater eller steder skal oppkalles etter menn før kjønnsbalansen mellom kvinner og menn blir bedre.

Motstanderne kaller det for symbolpolitikk, men de voldsomme reaksjonene tyder nettopp på at symboler har verdi og er viktige for folk.

Samtidig har den heftige diskusjonen rundt gatenavn de siste dagene gjort meg rimelig oppgitt. For dette vedtaket er jo i det store bildet ganske lite, og ganske ubetydelig. Spesielt om man ser bort fra den ekstreme skjevfordelingen som finnes i det synlige bybildet i form av gatenavn, og løfter blikket til hvem som bestemmer og påvirker hvor akkurat de gatene skal gå, hvor brede de skal være, om biler eller fotgjengere skal få prioritet i dem og hva som skal bygges rundt dem.

Etter å ha vært byråd i fire måneder denne vinteren og politisk rådgiver for (den mannlige) byutviklingsbyråden i Bergen siden 2019, er det blitt tydeligere og tydeligere for meg at byene våre stort sett har blitt formet, og fortsatt formes, av menn.

Det er fortsatt stort sett menn som bestemmer byutviklingen og samferdselspolitikken, mener innsenderen. Bildet er fra en konferanse om Nasjonal Transportplan i 2016. Til høyre er Odda-ordfører Roald Aga Haug (nå Ullensvang kommune). Foto: Ronald E. Hole (arkiv)

En ting er de store eiendomsaktørene og utbyggerne i Bergen. Jeg har ikke telling på hvor mange ganger jeg har vært i møter med selskap som skal bygge ut ting, og har opplevd at det sitter tre-fire menn på andre siden av bordet og snakker om prosjektet sitt.

En annen ting er samferdselsfeltet. Ikke bare er det mange mannlige menn som sitter og jobber med dette i det offentlige og det private, men også blant innspill fra innbyggere er det påfallende hvor mange menn som sitter og mener ting om biler og veier. For det er som regel det går i.

Det er som regel ikke de myke, «feminine» sidene som blir heftig debattert i byutvikling, og spesielt ikke i samferdselsdebattene. Samferdsel handler stort sett om tunge biler og trailere og betong og veier. Det er visst ikke så interessant med barn og fotgjengere.

Noen hederlige unntak finnes selvsagt, for både feministiske sider ved byutviklingen debatteres, og det finnes selvfølgelig kvinner som jobber med byutvikling og samferdsel (som mange av etatslederne i Bergen kommune!). Men de er fortsatt nettopp det: Unntak.

Som MDG-politiker er det noe av det jeg er stoltest av med vår politikk. Byutviklingen og samferdselspolitikken har i flere årtier dreid seg om å få biler fort frem, og det er stort sett menn som har drevet denne utviklingen frem. Nå er vi flere folkevalgte over hele landet som bryter med denne «tradisjonen». Det er bra for barna, for fremtidens generasjoner, for klima og miljø.

Og selv om det kanskje ikke er like åpenbart som å vedta at ingen gater skal kalles opp etter menn, er det minst like feministisk.