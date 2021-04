Kvinner har en rettmessig plass i det offentlige rom

Vi må være ærlig om alle kvinnene som alltid har vært der, men som har blitt ignorert av mennene.

Fem historiske menn på ett bilde: Olav Kyrres gate og Christies gate i Bergen sentrum. I Byparken er det monumenter over Edvard Grieg og Harald Sæverud, og på fasaden av Permanenten er det en statue av I.C. Dahl. Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen (arkiv)

Kristine Sundvor Solvin og Johanne Vierhaug Lühr Aktivister i Kvinnerfronten

Bergen går foran som et godt eksempel når de vil oppkalle nye gater og plasser etter kun kvinner. Det er en anerkjennelse av at kvinner har blitt underrepresentert gjennom hele historien, og er et viktig steg på veien for å rette opp en historisk skjevfordeling.

Kvinner har alltid vært undertrykt som gruppe, fordi vi er kvinner, og våre bidrag til samfunnet har blitt usynliggjort og dyttet ut I periferien.

«Seierherrene skriver historien» heter det, og disse har jo alltid vært menn som har skrevet om seg selv eller andre menn. Dette gjenspeiler seg i det offentlige rom og i vår kollektive historiefortelling, der kvinners bidrag som regel nevnes I en parentes, som en tilleggsopplysning til den store, felles historien som handler om menn.

Når vi ser oss rundt I bybildet, så er det ekstremt mannsdominert.

Da virker det som om kvinner gjennom historien ikke har bidratt med noe som gjør at de fortjener offentlig anerkjennelse. Kvinner er rett og slett usynlige. Jenter og kvinner får ikke se seg selv bli speilet i samfunnet vi lever i. Representasjon og anerkjennelse er viktig for alle undertrykte, og kvinner er intet unntak.

Kristine Sundvor Solvin og Johanne Vierhaug Lühr Foto: Privat

Representasjon er viktig, fordi vi skriver vår kollektive historie gjennom representasjon. Hvem blir husket? Hvilke mennesker får gater og plasser oppkalt etter seg? Hvem mener vi at har bidratt med noe som er verdt å huske? Det er ingen grunn til at jenter skal vokse opp i et bybilde som kun representerer menn. Det finnes mange kvinner som har bidratt minst like mye, men som har blitt nedskrevet som en historisk fotnote og aldri fått overskriftene de fortjener.

Å løfte frem historiske kvinner er ikke å kvotere oss inn. Det er å være ærlig om alle kvinnene som alltid har vært der, men som har blitt ignorert av mennene som har bestemt hva som er viktig. Det er menn som har kvotert inn seg selv, på bekostning av kvinner og minoriteter.

Representasjon er ubehagelig for dem med makten. De må gi fra seg noen av privilegiene sine, og det kan gjøre vondt.

På kvinnehistorisk natt 8. mai er vi mange aktivister over hele landet som henger opp skilt med glemte kvinner som ikke har fått den anerkjennelsen de fortjener.

Vi synliggjør kvinnene som har blitt forbigått. Kvinner som bidro I krigen mot nazismen, kvinner som kjempet frem reproduktive rettigheter, kvinner som engasjerte seg I fagbevegelsen, kvinner som kjempet for internasjonal solidaritet. Kvinner som har forsket, skrevet, skapt og kjempet. Kvinnene som bygde landet vårt, men som historien ikke har skrevet om.

Vet du hvem Katti Anker Møller er? Eller Fernanda Nissen, Elsa Laula Renberg, Gerd Stub Andersen? I dag er Norge et av verdens mest likestilte land, og norske kvinner står på skuldrene til disse kjempene. Det fortjener de honnør for, og de fortjener å bli husket.

Flere byer bør følge Bergens eksempel, så trenger vi ikke å markere kvinnehistorisk natt i fremtiden. Men det krever en aktiv og bevisst holdning som anerkjenner den historiske arven som vi alle blir frarøvet når kvinner ikke får sin rettmessige plass I historien.