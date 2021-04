Skjønner et barnehagebarn at en sjømann kan være en kvinne?

Kjønnede titler påvirker barns oppfatning av et yrke.

Ingunn Selvåg er brannkonstabel og redningsdykker. Foto: Privat

Ingunn Selvåg Brannkonstabel, Oslo brann- og redningsetat

Publisert Publisert Nå nettopp

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Skipsarbeider Hilde Iren Sætre skriver i BT 3. april at hun vil kalles sjømann. Hun er ikke lenger fristet til å søke jobb i Kystverket siden de (muligens) skal gå bort fra stillingstittelen styrmann.

Det er synd at tittelen på jobben er det som er avgjørende for henne, men det viser med styrke viktigheten av ord og språk i denne sammenhengen.

Les også Innlegget hun svarer på: «Jeg er stolt sjømann»

Selv er jeg brannkonstabel, og jeg synes personlig det er greit å bli kalt brannmann. Jeg vil allikevel at offentlige myndigheter, medier, arbeidsgivere og andre tydelige stemmer skal bruke det kjønnsnøytrale brannkonstabel.

«Fylkesmann» har blitt «statsforvalter», «helsesøster» har blitt «helsesykepleier», «brannmann» har blitt «brannkonstabel», «ombudsmann» har blitt «ombud». Gode, nye titler for tradisjonsrike stillinger.

Det knytter seg mye følelser til yrkestitler, og det blir gjerne oppstandelse når de endres. Heldigvis blåser det fort over.

Ord er en vanesak. For sykesøstrene som ble sykepleiere i 1948, så var det kanskje unaturlig med en ny tittel. For oss i dag er sykepleier en selvfølge. En sjømann som blir en skipsarbeider eller sjøfartsarbeider, vil kanskje steile i dag. Våre barn vil ikke tenke på det.

Og nettopp barna bør vi tenke på når vi kritiserer at titler endres. Ord har en maktdimensjon. Kjønnede ord på yrker leder en til å tenke at en jobb er best egnet for det ene, eller det andre, kjønnet. Mine døtre vet ikke uten videre hva en sjømann er, men ordet hinter tydelig til at det er nettopp en mann.

Det er riktig å fjerne yrkestitler som ender med -mann, mener innsenderen. Illustrasjon: BT

«Helsesøster» ble endret til helsesykepleier for et par år siden. Da så studieinstitusjonene en betydelig økning i andelen mannlige søkere. For noen av disse nye søkerne var kanskje den nye kjønnsnøytrale tittelen en medvirkende årsak?

I dag har vi ti statsforvaltere som før var fylkesmenn. Tre av disse er kvinner. Det er mulig de ikke hadde noe imot å være fylkesmenn, men hadde de syv mennene på samme vis funnet seg i å være fylkeskvinner?

Om svaret er nei eller tja, så burde det være åpenbart at en kjønnsnøytral tittel her er det rette.

Kjønnede titler påvirker neste generasjons oppfatning av hva et yrke er og hvem som kan gjøre jobben. Kjønnsnøytrale titler bærer bud om at det er dine evner og interesser som styrer hva du blir, ikke om du er en hun eller en han.

Å forlate det vi er vant med kan skape ubehag, men jeg syns vi skal svelge den pillen og se frem til at våre barn skal stå enda friere til å velge et yrkesliv som passer dem.