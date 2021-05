Vaksiner studentene!

Når aldersgruppen 18–44 skal vaksineres, bør helsemyndighetene sterkt vurdere å la unge voksne i aldersgruppen 18–29 komme først.

Dersom vaksine er en forutsetning for at studentene kan møtes, bør helsemyndighetene prioritere dem, skriver rektor ved Universitetet i Bergen (UiB). Foto: Rune Sævig (arkiv)

Margareth Hagen Rektor, Universitetet i Bergen

BT skal ha takk for at avisen 28. april bruker lederplassen for å rope varsku om studentenes kritiske situasjon. Nesten halvparten svarer i Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHOT) at de opplever alvorlige psykiske symptomplager, 15 prosent svarer at de har selvmordstanker, og åtte av ti studenter forteller at den største utfordringen med digital undervisning er mangel på kontakt med medstudentene.

Det er ikke rart når vi ser restriksjonene på idretts- og treningstilbud, permitteringer fra deltidsjobber, sosial distansering og at vi kan gi lite eller ingen fysisk undervisning. Studentene har ofte krevende boforhold i kollektiv eller på små hybler som er uegnede som arbeidsrom.

Mange i samfunnet har ofret mye under pandemien. Studentundersøkelsen er et varsku om hvor hardt de unge er rammet. Det må vi ta på alvor.

Forskere ved Pandemisenteret i Bergen har tidligere funnet ut at sosial distansering og hjemmekontor oppleves vanskeligst for gruppen 18–29 år.

Medisinprofessor og medlem av Koronakommisjonen Nina Langeland har uttalt bekymring over langtidssykdom hos unge med påfølgende konsentrasjonsvansker og tretthet. Derfor sier hun også at smitte hos unge kan være uheldig på lang sikt, og hun er bekymret for unges psykiske helse.

At situasjonen er alvorlig er ikke nytt for oss som jobber ved Norges universiteter, men det gjør likevel sterkt inntrykk å lese tallene fra SHOT-undersøkelsen.

Nesten halvparten av studentene sier at de opplever alvorlige psykiske symptomplager. Foto: Geir Martin Strande (arkiv)

Dersom vaksine er en forutsetning for at studentene kan møtes, bør helsemyndighetene legge til rette for det ved å søke å prioritere aldersgruppen 18–29 når de mellom 18 og 44 år skal vaksineres.

Universitetet jobber med flere tiltak for å bedre situasjonen for studentene. Vi samarbeider med studentsamskipnadene om økt psykologtilbud, vi legger til rette for at studenter kan møtes på campus og mange ansatte strekker seg langt for å hjelpe studentene.

Studentenes sosiale liv er en viktig del av studielivet. De digitale møtene kan ikke erstatte de fysiske møteplassene. Mange er for lengst lei av digitale fester, quizer og liknende virtuelle sosiale sammenkomster. Når få møter opp, er det vanskelig å engasjere seg i slike aktiviteter. Livet blir da ekstra tungt for hun som sitter alene på hybelen, for han som har flyttet til en ny by og skal inn i en ny fase av livet.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim uttalte nylig til NRK at psykisk helse er høyt på hans prioriteringsliste, og påpekte at: «Det viktigste for mange er å få lov til å møte venner og medstudenter, og møte opp til fysisk undervisning.»

Livet blir ekstra tungt for dem som sitter alene på hybelen, skriver UiB-rektoren. Her fra Fantoft studentby i vinter. Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen (arkiv)

Da helseminister Bent Høie takket ungdommen sa han også at «Neste sommer finnes ikke når du er ung». Vi er helt enig med begge. Nå skal FHI snart levere nye anbefalinger om hvorvidt unge skal prioriteres. Vi håper at både helsemyndighetene lytter og ber om at de unge prioriteres i vaksinekøen slik at de får en så god studiestart som mulig etter sommeren.

Høstsemesteret er kort, studietiden varer ikke så lenge. Den er utrolig verdifull. Når det forespeiles at det kan gå lang tid mellom første og andre vaksine, trues også planene for et mer åpent høstsemester.

Om noen måneder skal UiB ta imot rundt 5000 ferske studenter. Det finnes ikke et neste førstesemester for dem.