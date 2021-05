Skjerp deg!

Er problema til Brann berre eit spørsmål om dårleg haldning og viljestyrke?

Branns sesongopning har vore av det svake slaget. Her fortviler spelarane etter et innsluppet mål i 0–4-tapet mot Molde 16. mai. Foto: Marius Simensen / Bildbyrån Norway

John Roger Andersen Professor, Institutt for helse- og omsorgsvitenskap, Høgskulen på Vestlandet

Kva er det med Brann? Dei har jaggu tapt seg igjen!

Det er snakk om dårleg haldning. Problemet sit berre i hovudet. Hadde spelarar, trenarar og støtteapparat hatt meir motivasjon og viljestyrke, ville mykje vore annleis. Det er latskap og feigskap.

Sjå på Bodø-Glimt, kva dei får til. Det handlar jo berre om å verkeleg ynskje det, og ha disiplin til å gjennomføre. Banalt og altfor enkelt, seier du?

John Roger Andersen Foto: Privat

Det må byggast stein på stein med fagleg kompetanse? Ha sunn klubbøkonomi og gode treningsforhold? Få fram gode talent med komplementære ferdigheiter?

Ha leiarskikkelsar på bana? Klar spelestil og god taktikk? Sjølvtillit kjem ikkje av seg sjølv? Det er mykje psykologi? Personkjemi? Ein må også ha flaks? Lag har gode og dårlege periodar som delvis er uforklarlege? Ein må unngå skadar? Ha sterk støtte frå den 12-mann?

Fotball er eit komplekst spel! Seier du?

Eg er einig med deg!

Min sambygding Ronny Brede Aase har på glimrande vis i sin NRK-dokumentar «Eit feitt liv» vist korleis folk med fedme blir møtt av media og samfunn. Til dels også frå helsetenesta.

Dei blir kort fortalt berre bedt om å skjerpe seg. Putt mindre i deg og tren meir! Enkelt og greitt. Det er som å fortelje Brann: Skår fleire mål og slepp inn færre! Skjerp dykk! Taparar!

Uansett, årsakene til Brann sine manglande resultat er truleg samansette (kor kjedeleg er ikkje det?).

Ein må kanskje berre akseptere at Brann ikkje får ein feit sesong?

Men ikkje slutt å heie på dei, vis forståing for at ting tek tid og tru på at vilja er der. Ha respekt og forstå det kan gå trått for alle i blant.

Det gir nok betre resultat på sikt enn kjeft, hån og for enkle råd.