Jeg skylder både palestinske og israelske barn å heve min stemme

Min sorg har blitt til sinne, også mot makthavere i Vesten.

«Jeg har viet mitt liv til å hjelpe barn», skriver Marco Elsafadi. Han er styreleder for Stiftelsen UNIFY, som jobber med sårbar ungdom i risikosonen. Foto: Rune Meyer Berentsen (arkiv)

Marco Elsafadi Bergen

Som palestiner er det vanskelig å uttale seg, fordi jeg ansees som partisk, og dermed mister jeg troverdighet. Derfor har jeg også vurdert frem og tilbake om jeg vil skrive det jeg skriver. Men jeg har bestemt meg for å skrive, fordi jeg skylder barna i Midtøsten å heve min stemme. Både de palestinske og de israelske barna.

Om du synes det er vanskelig å engasjere deg i denne konflikten, så har jeg forståelse for det. Jeg føler også på det. Men om du synes det jeg nå skriver er fornuftig, så kan du dele dette innlegget og på den måten bidra.

Konflikten mellom Palestina og Israel er sammensatt. Den har pågått lenge og består av mange lag med fakta om hvem som begynte og hvem som har rett til hva. Og avhengig av hvor du ønsker å starte på historien, så vil sympatien svinge.

Det sies stadig at Israel må ha lov til å beskytte seg. Ingen bestrider at noen må få lov til å beskytte seg. Men kan vi begynne å stille spørsmålet: Hvordan beskytte seg? Er det greit å bombe sivile og drepe barn? Er det noen som tror på at det er å beskytte seg?

Kan vi også stille spørsmålet: Er det lov for palestinerne å beskytte seg? I så fall hvordan beskytte seg mot bomberegnet fra en av verdens sterkeste militære nasjoner?

Marco Elsafadi er selv palestiner og redd for å miste troverdighet når han uttaler seg om Israel-Palestina-konflikten. Mitt hjerte blør for barna som rammes, skriver han. Foto: Privat

Jeg har viet mitt liv til å hjelpe barn. Som palestiner blør mitt hjerte når jeg hører om palestinske barn som blir drept. Mitt hjerte blør også når jeg hører om det israelske barnet som nylig ble drept. Slutt å drepe barna!

Ingen barn er skyld i dette. Min sorg har blitt til sinne. Mitt sinne retter jeg mot makthaverne. Ikke bare i Midtøsten, men her i Vesten.

Vesten har vært med å skape situasjonen, og nå må Vesten være med å løse konflikten. Politikerne i vår vestlige verden sitter passive og tillater at konflikten får eskalere, uten å gripe inn.

Derfor dør barn i Midtøsten. Kjære politiker: Få en slutt på drap av barn.

Israel og Palestina er ikke to likestilte nasjoner. Heller ikke to likestilte parter i en krig. Israel er en av verdens største militærmakter. Israel har okkupert Palestina. Israel har innført et apartheidregime i mange år.

Ingen apartheidregimer har noen gang falt ved at de selv har innsett sine overgrep og brudd på menneskerettigheter. Presset har alltid kommet utenfra. Noen må gripe inn og stoppe uretten.

Vi skylder barna å stoppe denne konflikten, en gang for alle. Vi trenger en tydelig leder. En helt. Hvem vil lede an? Erna Solberg? Bor det en helt i deg?

