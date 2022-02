Ikke ødelegg fremtiden vår med eksamen!

Ingen av våre tre år på videregående har vært normale.

I løpet av få dager skal regjeringen avgjøre om årets eksamener blir avlyst. Liam Folmann Østvik er ikke i tvil om hva de bør gjøre.

Liam Folmann Østvik Elev på Amalie Skram videregående skole

Publisert Publisert Nå nettopp

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Siden 13. mars 2020 har jeg og alle elever hatt en annerledes skolegang. Jeg holder på å fullføre mitt siste år på Amalie Skram videregående skole, og ingen av mine tre år har vært normale.

Fra første til tredje klasse har livet vært en berg-og-dal-bane av tiltak og anbefalinger. Og jeg ser ikke bort ifra at du heller ikke er spesielt glad i pandemien, men vær så snill, ikke la den gå utover fremtiden vår ved å gjennomføre eksamen.

Snart har det gått to år med minner og gleder som vi ikke har fått. Jo da, å se på «Mesternes mester» med mamma, pappa og søsken er kjekt, det òg, men den yngre generasjonen har tapt mer enn tid. Vi har tapt nye venner, gamle venner, muligheter og utvikling.

Det skjer mye i livet til en 50-åring på to år, men jeg vil anta det skjer langt mer i livet til en 16-åring i samme tidsrom – en enormt stor utvikling, både fysisk og psykisk. Å være skjermet fra venner og erfaringer og plassert bak en skjerm der læreren sier «følg med», er ikke godt for noen.

Hjemmeskole har gitt et skjevt og urettferdig læringsgrunnlag, mener Liam Folmann Østvik.

Les også BT mener: Eksamen kan bli avlyst på grunn av tiltaka, ikkje pandemien

Hjemmeskolen som startet som noe nytt og «tidig», er blitt til noe av det mest likte og hatede vi vet om – samtidig. For noen inneholder den mer spilling enn skole, og for noen innebærer den ekstreme vanskeligheter med å følge med. Enten det er på grunn av dårlig plass hjemme, dårlig internett eller personlige læringsvansker. Det gir et skjevt og urettferdig læringsgrunnlag for elever med annerledes rammebetingelser.

Det mange elever er enige om, er at hjemmeskolen har hatt sterkt negativ effekt på studieteknikken vår.

Kullet i fjor og kullet før det igjen slapp eksamen på grunn av manglende læringsgrunnlag. Nå kommer kullet med dårligst grunnlag av alle, og det er diskusjon om eksamen skal finne sted eller ikke. Ingen av våre tre år på videregående har vært normale.

Hvis eksamen finner sted til våren, kommer snittet til 03-kullet å synke som en stein. Manges drømmestudier kommer til å kreve for høyt snitt, på grunn av 02- og 01-kullet sine karakterer, som ikke er eksamenskorrigerte.

Nedsiden med å fjerne eksamen er at vi mister erfaring med den type vurdering. For senere i livet kommer vi til å møte eksamener, men om eksamen blir gjennomført nå, blir det langt verre konsekvenser for langt flere mennesker.

Det må også bli sagt en takk til lærere som har gjennomført undervisning i denne vanskelige tiden, men ingenting slår undervisning på skolen.

Les også Lærer: La årets eksamener gjennomføres!

Vi kan ikke gjennomføre eksamen for årets 3.-klassekull. All annen vurdering skjer som normalt, med fem måneder med prøver og vurderinger som definerer karakterene og snittet til alle, men om eksamen gjennomføres, vil dette ødelegge fremtiden til veldig mange ungdommer.

Ikke ta dette som sutring fra en ung mann som ikke orker mer vurdering. Jeg snakker for veldig mange når jeg skriver dette. Det er en stor frykt for mange av oss å gå til noe vi ikke er klare for.

Vi er glade for å ha hjulpet i denne dugnaden vi har hatt, men vær så snill, ikke la det gå utover fremtiden vår.