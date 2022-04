Hytteskam? Hytte tu!

Jeg føler meg temmelig overbevist om at BT-kommentator Pettersen også er med på å finansiere Putins krig i Ukraina.

Hytteeier Frode Øglend føler seg truffet av flere av BT-kommentator Stig Arild Pettersens argumenter, men ikke av det han mener er en ensidig negativ retorikk. Bildet viser Myrkdalen fjellandsby.

Frode Øglænd Nesttun

I sin kommentar i BT 9. april forsøker Stig Arild Pettersen å gi oss hytteeiere skamfølelse (Pettersens egne ord), og han slutter sin tirade over nesten to hele sider med oppfordring til å «gjøre noe med galskapen» – som altså er det å ha hytte, pluss kommuners manglende evne til å regulere hyttefelt.

Som mer eller mindre gal hytteeier føler jeg meg truffet av flere av Pettersens argumenter. Men jeg føler meg ikke truffet av hans ensidige negative retorikk, som på toppen av det hele slutter med en flåsete «God påske, folkens!» – et slags siste forsøk på å slå knockout på oss hytteeiere.

Pettersens demagogiske retorikk når sitt høydepunkt når han hevder at vi hytteeiere bidrar til å finansiere Putins krig i Ukraina. Hvorfor? Fordi hytter bruker strøm, og Russland tjener stort på å selge strøm til Europa.

«Jeg lurer på om vi bare må bure oss inne i vår primærbolig, låse døren, sitte stille og vente på bedre tider», skriver Frode Øglænd sitt svar på kritikken mot hytteeiere.

Det er mye galt i samfunnet, og mye vi bør føle skam for. Flyskam, cruiseskipskam og nå altså hytteskam.

Hytte tu! sier jeg, og lurer på om vi bare må bure oss inne i vår primærbolig, låse døren, sitte stille og vente på bedre tider. For nå bør vi ikke verken fly, dra på cruise eller ha hytte. Og Pettersen kunne fortsatt, f.eks. med hotellskam. For hvorfor skal vi unne oss den luksusen å bo på hotell, og hva med all energien hotellene forbruker, og dermed støtter Putin sin krig i Ukraina?

Og selvsagt restaurantskam, med alt energiforbruket restauranter har. Ikke minst uterestauranter, som når det er kaldt, har varmeovner ute og fyrer for kråkene, Putin og alle andre gale, som ikke føler skam, men går på restaurant, selv om man kan sitte hjemme og spise.

Det eneste som nå gjenstår, er å finne ut hvilken skam Pettersen selv har. For jeg føler meg temmelig overbevist om at han også på en eller annen måte er med på å finansiere Putins krig i Ukraina.