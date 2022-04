Oppdrettsnæringens krokodilletårer

Dette er en «cowboynæring» som burde være ydmyk og gå litt stille i dørene.

«Hele næringen baserer seg på å bruke våre felles fjorder, uten å betale grunnrente slik som kraftindustrien eller å betale høy skatt, slik som oljenæringen», skriver innsenderen.

Jens Jacob Lund Os

Vi har den siste tida møtt stadige oppslag om «distriktsopprøret» mot økt formuesskatt for fiskeoppdretterne. Samtidig leser vi at over 54 millioner laks døde i norske merder i 2021, pluss mer enn 30 millioner rensefisk. Klart verst er Vestlandet.

Oppdrett av laks og ørret i norske fjorder begynte som en «cowboynæring», med mye prøving og feiling, og ære være gründerne som startet opp en næring som har vært viktig for mange kystsamfunn. I dag er det fire store selskap, Mowi, Cermaq, Lerøy og Salmar som eier en stor andel av oppdrettsanleggene. Rundt 36 prosent av næringen eies av utenlandske investorer og rundt halvparten av utbyttet går ut av landet.

At disse bør betale samme skatt som norske oppdrettere, er en god kampsak for næringen. Generelt har fiskeoppdrett svært høy profitt, oppdrettsindustrien generelt har høyere avkastning en fastlandsindustrien. Dette er jo ganske utrolig når hele næringen baserer seg på å bruke våre felles fjorder, uten å betale grunnrente slik som kraftindustrien eller å betale høy skatt, slik som oljenæringen.

Gjennom 30 år har oppdrettsanleggene pøst på med kjemikalier for å begrense angrep av lakselus. 120.000 tonn hydrogenperoksid har blitt sprøytet ut i norske fjorder for å ta knekken på lusen, antibiotikabruken har i perioder vært skyhøy, og det har vært store oppslag om PCB og kadmium i fisken. Rømningstallene er skyhøye, og villaksen er truet. Det har på en måte fortsatt å være en «cowboynæring».

Det brukes store mengder kjemikalier for å begrense problemet med lakselus.

Etter min mening er dette en næring som burde være ydmyk og gå litt stille i dørene. I stedet har den bygd opp en imponerende lobby, med Sjømat Norge i spissen, som både har utsatt kritiske forskere for press og sjikane, stoppet forslag om grunnrente og fått forrige regjering med på en visjon om femdobling av fiskeoppdrett i Norge!

Det er ikke bærekraftig å øke en produksjon som har økt importen av soya fra Brasil de siste årene (landbruket har redusert bruken), som flyr store deler av fisken til markeder i Kina, Japan og USA. Fisken fôres også i stor grad med fiskemel og fiskeolje, og det trengs, ifølge Sjømat Norge, rundt 1,4 kilo villfisk for å få laksen til å legge på seg ett kilo.

Laks gir ikke verden mat. Den er et produkt beregnet på et godt betalende publikum og gir mindre mat til den fattige del av befolkningen.

Fiskehelse kunne en også skrive mye om. 54 millioner døde laks på et år er et utrolig tall. Fisken skal vokse fort, den lever et kort, stresset liv. Hvis en bonde hadde 100 kyr, og 16 av dem døde, ville vi vel fått litt oppslag i mediene. Ikke slik med laks.

Jeg vil anbefale alle som vil vite mer om næringen å lese boken «Den nye fisken» av Simen Sætre og Kjetil Stensvik Østli, og gjøre seg opp en mening om næringen bør ekspandere og om de ikke bør tåle noe mer skatt.