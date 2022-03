Lytt til oss som jobber med barnevern!

Barnevernet blir ikke bedre av at en byråd må gå av.

«Det må bli slutt på den konstante kritikken om alt som skulle vært bedre», skriver Sandra Bartz, tillitsvalgt barnevernsarbeider.

Sandra Bartz Tillitsvalgt fra FO og kontaktperson i barneverntjenesten

Som ansatt i barnevernstjenesten i Bergen kommune er jeg frustrert over opposisjonens fokus etter Deloitte-rapporten som nå er kommet om barnevernstjenesten i Bergen kommune. Jeg er også tillitsvalgt i Fellesorganisasjonen (FO), og jeg kjenner på et behov for å favne rundt medlemmene og kollegaene mine som allerede jobber som helter.

Det er svært frustrerende å kjenne på at det ikke gis tid og rom for det endringsarbeidet som allerede er satt i gang – etter både Fjeld-rapporten, tilsynsrapporter fra statsforvalteren og barnevernsreformen som trådte i kraft i 2022.

Endringsprosesser tar tid, og det oppleves ikke som at politikerne verken i posisjon eller opposisjon har klart eller klarer å se tiden dette krever. Det er flere endringer som vi i tjenesten opplever er blitt tredd ned over hodene på oss. Og gjerne flere ting på en gang. Det er da lett å bli overveldet og motløs.

Mine kollegaer og jeg deler de samme ønskene som politikerne, om at Bergen kommune skal ha Norges beste barnevern. Og det har jeg troen på at vi skal kunne oppnå. Men da må alle i tjenesterekken, fra kontaktpersoner og opp til politisk nivå, trekke i samme retning. Det må bli slutt på den konstante kritikken om alt som skulle vært bedre.

Hva med å løfte den jobben barnevernstjenesten gjør godt og finne tiltak som treffer bedre på punktene som fremdeles får kritikk?

Det er mange ulike meninger om hva som skal til for å gjøre tjenesten bedre. Men av det jeg leser av kommentarer fra opposisjonen, viser de at de ikke kjenner barnevernstjenesten og hvor skoen faktisk trykker. Politikerne er raskt ute med å skulle granske og få rapporter om barnevernstjenesten når de opplever at noe ikke fungerer. De blir fort utålmodige etter å se resultater.

Men er de villige til å være med å bidra i løftet som kreves for at de skal få de svarene de ønsker seg etter en gransking? Hva med å lytte til de ansatte i barnevernstjenesten om behovene vi har?

Innsenderen mener opposisjonen i bystyret, her representert ved Høyres Hilde Onarheim, har feil fokus etter kritikken mot barnevernstjenestene i kommunen.

Etter snart åtte år i rollen som kontaktperson i barnevernstjenesten kan jeg si noe om hvor skoen trykker for meg og mine kollegaer. En erkjennelse vi må gjøre oss i denne jobben, er at jobben og rollen vår stadig er under utvikling. Dette klarer de fleste å rette seg etter. Det som er krevende, er når man skal endre flere ting på en gang.

Det stilles stadig sterkere og tydeligere krav til det skriftlige arbeidet til barnevernstjenesten, samtidig som det stilles krav til flere samtaler og mer kontakt med barna og familiene vi jobber med. I kontakten barnevernstjenesten har med barn og familier, er det stadig under press av tidsfrister.

Dette knytter seg til lengden på en undersøkelse og hyppigheten av oppfølging av de ulike tiltakene. Dette stadige presset er svært belastende i seg selv. I tillegg kommer belastningen av å være i kontakt med familier som gjerne ikke ønsker å ha kontakt med barnevernstjenesten. Og oppå alt dette kommer det igjen en rapport som sier at jobben vi gjør, ikke er god nok.

Alt dette gjør, er å gi oss en følelse av avmakt, frustrasjon, oppgitthet og utmattelse. Sykefravær knyttet til utbrenthet og stor utskifting av ansatte er et av de tydeligste symptomene på belastningen det er å jobbe i barnevernstjenesten. Så hva med å sette inn støtet på å ordne opp på det nivået som faktisk betyr noe? Og ikke sette inn flere tiltak som øker belastningen på de ansatte.

Vi trenger mer tid til å gjøre det gode arbeidet vi alle har som mål å gjøre for barna og familiene i Bergen kommune. Denne tiden får vi med å ha nok gode kontaktpersoner på jobb, slik at arbeidsbelastningen er godt fordelt på flere. Vi beholder de gode kontaktpersonene på jobb med å støtte og styrke dem i rollen som kontaktperson.

Dette kan vi gjøre ved å ha tilgang på eksternveiledning, som gir rom for å bearbeide belastningen man opplever som kontaktperson i barnevernstjenesten. Støtte får man også av gode avdelingsledere og gode kollegaer som har det bra på jobb.

Så før opposisjonen gjør noe hastig ved å stille et mistillitsforslag mot sosialbyråden: Lytt heller til barnevernstjenesten og de behovene vi har og roper etter.