Sykepleiere på sykehjem har et ufortjent dårlig rykte

Vi har en jobb å gjøre når det gjelder holdningsendring.

De negative reaksjonene lot ikke vente på seg da Andrea Jonasdal fikk sin første jobb på et sykehjem.

Andrea Jonasdal Sykepleier

Publisert Publisert For mindre enn 40 minutter siden

Som nyutdannet sykepleier var min første jobb på et sykehjem. Jeg gledet meg til en ny arbeidshverdag, men de negative reaksjonene på mitt valg av arbeidsplass lot ikke vente på seg. I samtale med noen av mine medstudenter og andre bekjente om veien videre i jobbmarkedet hørte jeg ofte kommentarer som: «Er du virkelig sikker på at du vil begynne på sykehjem? Det er på sykehuset du lærer noe».

Til tross for at jeg vet at disse kommentarene ikke er vondt ment, ga det meg en bitter smak i munnen. Nå som jeg skal skifte arbeidsplass, har jeg hørt flere av de samme kommentarene, og jeg må igjen stille meg spørsmålet: Er virkelig ikke jobb på et sykehjem godt nok for en sykepleier?

I fare for å skjære alle over én kam kan det virke som at dette er en tanke mange av oss bærer. Sykepleiere som velger å jobbe på sykehjem, er ikke like flinke, kompetente, målrettede og tøffe som sykepleiere i mange andre helsefaglige instanser. Å jobbe med eldre er kjedelig, gjentakende, lite faglig utfordrende og byr på lite ansvar for en sykepleier.

Kanskje noen tenker at de som jobber på sykehjem, er dem som ikke våger å jobbe andre steder?

Min opplevelse av å jobbe på sykehjem er det motsatte av de holdningene jeg nå har problematisert. På et sykehjem fins det mer enn nok av komplekse, faglig utfordrende pasientsituasjoner, som gjerne krever sykepleierens fagkunnskap innen geriatri, somatikk, demens og psykiatri på en og samme tid.

Du er gjerne en av dem som får observere pasienten over tid. Du kan også være eneste sykepleier på vakt en kveld, med ansvar for flere avdelinger. I dette ligger det et stort ansvar, og det forventes mye av deg i din rolle som sykepleier.

Vi har en jobb å gjøre når det gjelder holdningsendring, både for å beholde og rekruttere sykepleiere på sykehjemmene, men ikke minst for å komme oss helskinnet gjennom den store sykepleiermangelen. Vi må tørre å spørre oss selv hvordan vi kan oppnå en holdningsendring sammen, både på sykepleierstudiet, i medier og rundt middagsbordet hjemme.

Mitt ønske er at sykepleiere med stolthet kan si: «Jeg jobber på sykehjem, jeg!» og få den anerkjennelsen de fortjener.