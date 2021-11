Høyre er en sinke i byutviklingspolitikken

Det viktigste byutviklingsprosjektet i Bergen de neste årene er kontinuerlig utbygging av Bybanen, skriver Matias Alexander Baltazar Birkeland (Ap).

Dersom Høyre reelt frykter at sentrum skal bli dødt, bør de støtte Bybanen i dagen.

Matias Alexander Baltazar Birkeland Bystyrerepresentant for Arbeiderpartiet

Publisert Publisert Nå nettopp

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

I sitt innlegg 10.november presenterer Bjørn Loe Nyhuus og Carl Christian Grue Solberg i Høyre en rekke merkelige og tidvis useriøse påstander om byrådet i Bergen sine planer for Bergen sentrum og Dokken. Det er påfallende at representantene fra Høyre ikke ved en eneste anledning snakker om Høyres egen politikk i innlegget. Det hele bærer preg av mye retorikk og lite politikk. Det er synd dersom Høyre velger å starte kommunevalgkampen 2023 på dette nivået.

Det skurrer kraftig når Nyhuus og Solberg trekker paralleller mellom langsiktig konservatisme og bybane i tunnel som kulturvern, skriver Matias Alexander Baltazar Birkeland.

De faglige rådene om å anbefale dagløsningen for Bybanen langs Bryggen er krystallklare. Dette ble vedtatt for mange år siden. Bybanen i tunnel er et misforstått forsvar av Bryggen. Tilhengerne av Bybanen i tunnel fikk likevel en seier da bystyret vedtok å ytterligere utrede bybane i tunnel. Da konklusjonen omsider kom, valgte Høyre å ikke lytte til fagfolkene. Konklusjonen kunne ikke vært tydeligere. Bybanen i tunnel er en større fare for Bryggen og øvrige kulturminner, den er dyrere og mindre tilgjengelig.

Det skurrer imidlertid kraftig når Nyhuus og Solberg trekker paralleller mellom langsiktig konservatisme og bybane i tunnel som kulturvern. Det kan virke som om de har glemt at det var Høyre som skisserte Bybanen over Bryggen som sitt opprinnelige standpunkt under Monica Mæland. Høyre snudde senere. Da Harald Victor Hove overtok skuten, lovet han likevel til Venstre og KrF i 2018 at dette kunne forhandles bort. Høyres langsiktige konservatisme er dermed mildt sagt fleksibel ut fra hva som er opportunt fra valg til valg.

Les også Vi skal bygge nye Dokken med omhu

Representantene fra Høyre nevner heller ikke i sitt innlegg at flertallet av bedrifter og ledere, stemmer Høyre vanligvis lytter til, er for å legge Bybanen langs Bryggen. Begrunnelsen er nettopp at de økonomiske fordelene oppleves som større enn ulempene. Bybane i dagen vil skape liv, engasjement og tilgjengeliggjøring av Bergen sentrum, stikk i strid med karakteristikkene om dødt sentrum fra Høyre-politikerne.

Det viktigste byutviklingsprosjektet i Bergen de neste årene er kontinuerlig utbygging av Bybanen. Den sikrer fremkommelighet for folk flest og bidrar til mer liv i sentrum. Når tunnelalternativet medfører forsinket utbygging, burde det være et opplagt valg for Høyre-representantene å være for Bybanen i dagen, dersom de reelt fryktet at sentrum skulle bli dødt. Når det ikke er tilfelle, faller kritikken deres på steingrunn.