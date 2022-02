Vev deg eit jernteppe, Putin

Landet ditt liknar meir og meir på ein politistat.

Hans Spilde meiner Russlands president Vladimir Putin bør bruke tida si i lag med andre despotar, og la Noreg og Vesten vere i fred.

Hans Spilde Øystese

Vev deg eit jernteppe, Putin, så slepp me å sjå og høyra deg meir, for me er dritleie markeringsbehovet og handlingane dine; det siste i form av store styrkar ved grensa til Ukraina fordi du «ikkje vil tillata at interessene dine vert trampa på».

Slik maktbruk og fjerning av grensebommar har me sett før, men du er ikkje lett å verta klok på. Oppløysinga av Sovjetunionen var visst eit hardt slag for deg, og det er tydeleg at du har sterk motvilje mot demokrati og demokratisk sinnelag. På heimebane er dagsordenen din full av sjølvrådige tiltak. Landet ditt liknar meir og meir på ein politistat.

Demokratiske land som vårt må ikkje koma her og koma her, med andre ord. Så du hotar med handa støtt, det vera seg som bombefly med atomvåpen langs kystane våre, marineøvingar kloss i territorialgrensene eller prøveskyting av nye, hypersoniske missil som vil utsletta oss før me får tenkt tanken. «Ein flott nyttårspresang til det russiske folket», sa du. Det fortel vel sitt.

Du finn det òg for godt å jamma den sivile flytrafikken vår til tider, men er mest iherdig når du prøver å hacka demokratiet vårt i sund. Du må ha det grådig kjekt på jobb. Nei, vev deg eit jernteppe, Putin, og kos deg med despotane i Kviterussland og Kasakhstan. Alliansen som ikkje trampar på interessene dine.