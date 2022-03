Er kommunens svømmeanlegg for alle?

Jeg vil ikke høre på musikk når jeg har ørene fulle av vann.

«En mannlig rapper skryter, på høyt volum: «I’m a lady killer». Så overtar en kvinnelig artist med en grov pornografisk tekst. Det er 8. mars», skriver innsenderen om lydbildet i ADO Arena.

Gabriel Fliflet Musiker

Etter en lang dag er det herlig å kunne finne roen på flotte ADO Arena. Først svømming, så badstue. Alt er vel.

Men når klokken slår ni, skjer det noe. Kraftig musikk angriper oss fra høyttalere, i dusjen, på toalettet, i garderoben. Jeg gir opp å prøve å snakke mer med den fremmede fyren som hadde interessante ting å fortelle. En mannlig rapper skryter, på høyt volum: «I’m a lady killer». Så overtar en kvinnelig artist med en grov pornografisk tekst. Det er 8. mars.

ADO Arena er et offentlig sted, der alle skal kjenne seg velkomne. Folk som går her, er ulike. Noen liker å høre på høy musikk konstant. Andre vil ha ro. Én musikkform gir energi til noen, men stresser andre. I den store hallen gjaller alltid musikk, selv om akustikken er helt håpløs for slikt. I garderoben er det mer fredelig, men også her kan du få spillelisten til en tilfeldig medborger tredd ned over hodet – kanskje før du har rukket våkne ordentlig om morgenen.

Gabriel Fliflet er musiker og forstår folk som kvier seg for å svømme på Nordnes sjøbad, på grunn av musikken som spilles der.

Bergen kommunes anlegg må være for alle. Ikke bare for dem som liker én musikkform, vil ha lyd til alle tider, eller synes det er stas med sexistiske og pornografiske låter. Det vi alle lever fint med, er stillhet, lyden av våre egne stemmer. Glad plasking.

På et annet av kommunens svømmeanlegg, Nordnes sjøbad, kan man til og med ha lykken å høre fuglesang og bølgeskvulp – om man har flaks, så ikke musikken durer fra anlegget og tåkelegger alt.

Jeg har venner som kvier seg for å gå der, på grunn av musikken. Jeg forstår dem. Når musikken på Nordnes er på sitt høyeste, lurer man faktisk på hvordan vaktene skal kunne høre et rop om hjelp fra en uheldig vinterbader.

Vi er mange som elsker musikk. Men vi vil selv velge hva slags, og når vi vil høre den. For min del er det i hvert fall ikke når ørene er fulle av vann.