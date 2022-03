Faktasjekk: Vi er ikke likestilt i Norge – ennå

Det er dessverre mer sosialt og kulturelt akseptabelt at en gutt er veldig selvsikker og ambisiøs, enn at en jente er det.

«Kvinnekampen kjempes ikke kun på 8. mars, den krever innsats året rundt», skriver Ragnhild Norevik Kirkeluten og Freya Grace Hagen.

Ragnhild Norevik Kirkeluten Leder i Nordhordland AUF

Freya Grace Hagen Nestleder i Nordhordland AUF

Publisert Publisert Nå nettopp

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Det er så lett å sammenlikne Norges situasjon med andre lands situasjon og tenke at jenter og kvinner i Norge ikke har noe å klage på. Selvfølgelig har kvinner i Norge en bedre situasjon enn kvinner i mange andre land. Men likestilling er så mye mer enn retten til å gå på skole, drive med idrett, kjøre bil, stemme og ha en jobb.

Likestilling er også retten til å ta politiske verv uten å bli kalt maktsyk, retten til å kle deg i det du føler deg komfortabel i, uten å bli pirket på, og retten til å ha en dårlig dag uten å bli spurt om du har mensen.

Som jente er det lett å ta til seg kommentarer fra andre om hvordan man prater, hvor mye plass man tar og hva man kler seg i. Vi er nødt til å innse at disse kommentarene ikke alltid er fakta, men utsagn som er oppfatninger basert på tradisjonelle kjønnsroller. Det er for eksempel lavere terskel for å kalle en jente «arrogant» og «sjefete» enn å kalle en gutt for det samme.

Les også – Det er kvinnene som fortsatt blir mest diskriminert

Gutter blir heller kalt for positivt ladede ord som «selvsikker» og «målrettet», samt at de har gode lederegenskaper. Dette er fordi det dessverre er mer sosialt og kulturelt akseptabelt at en gutt er veldig selvsikker og ambisiøs, enn at en jente er det.

For å skaffe et 100 prosent likestilt samfunn, er kvinner nødt til å ta ansvar selv. Kvinnekampen kjempes ikke kun på 8. mars, den krever innsats året rundt. En av de største utfordringene kvinner – spesielt i lederstillinger – møter, er fraværet av et kvinnelig nettverk.

Kvinner blir ofte ensomme i lederstillinger siden de ikke har det samme etablerte nettverket som menn ofte har. Dette fører til at kvinner slutter i lederstillinger fordi de mistrives. Her er det vi kvinner som må ta ansvar.

Les også En feministbauta fyller 80 år: – Det er også en seier når du slår tilbake et angrep

Menn og samfunnet for øvrig kan tilrettelegge for at kvinner søker og vil ta på seg disse stillingene, men til syvende og sist er det kvinner som må søke, takke ja til stillingene og etablere et nettverk. Det kan ikke noen andre gjøre for oss.

Gjennom markeringene 8. mars løfter vi frem saker og utfordringer vi vil kjempe for. Selv om vi har et stykke igjen før Norge er fullstendig likestilt, ligger vi fortsatt veldig godt an. Dette gir oss muligheten til å påvirke likestillingen i andre land.

Vi som er et så ressurssterkt land, har et særskilt ansvar for å jobbe mot at resten av verden skal komme like langt som oss! Norge var blant de første landene som ga kvinner stemmerett, så la oss fortsette å være verdensledende innenfor likestilling.