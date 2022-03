Jeg kan ikke huske å ha vært mer uenig med mitt parti

Vi står ved en historisk korsvei, og jeg frykter at vi har valgt feil.

«Jeg merker meg at det finnes en undertone, et ekko av russisk propaganda som har trengt dypt inn i egen rekker. Det må vi gjøre noe med», skriver Mikkel Grüner.

Mikkel Grüner Gruppeleder for SV i Bergen bystyre

Med et knapt flertall har mitt partis landsstyre valgt at man ikke vil støtte at Norge sender våpen til det ukrainske folkets selvforsvar.

Jeg kan ikke huske å ha vært mer uenig med en beslutning i mitt parti siden jeg ble medlem i 2003. Det må nå være klart at vi står ved en historisk korsvei, og jeg frykter at vi har valgt feil.

Men beslutningen ble demokratisk fattet og sånn er det å være medlem i et parti. Jeg setter pris på å se at veldig mange er enige med meg, at avstemningen var tett, og at SVs partileder selv støttet forslaget.

Vänsterpartiet i Sverige, sammen med både Socialistisk Folkeparti og mitt gamle parti Enhedslisten i Danmark, og også Vänsterförbundet i Finland har alle sagt at de vil støtte ukrainernes kamp – også med våpen.

Jeg kommer til å fortsette å ta til orde for at mitt parti skal stå på den siden av historien, sammen med våre nordiske kamerater.

Det er legitimt å mene at SV ikke bør støtte våpenleveranser til Ukraina. Det er noen helt reelle dilemmaer knyttet til det som jeg anerkjenner. Selvfølgelig er dette ikke enkelt.

Også jeg ser hvor usmakelig det blir når deler av høyresiden danser rundt Nato-flagget og skråler Churchill-sitater mens de romantiserer voldshandlinger som de aldri selv kommer til å delta i, der intet står på spill for dem. Krig er ikke en fotballkamp.

Men denne debatten bringer også noe av det verste frem i oss, i den norske venstresiden: Skråsikkerheten, den moralske feigheten, selvrettferdigheten, den konstante splittelsen og infightingen, de forutsigbare ryggmargsrefleksene når vi griper til sannheter som hører til en annen tid.

Som kollektiv mangler norsk venstreside skolering i geopolitiske relasjoner, i forsvars- og sikkerhetspolitikk. Nivået på vår analyse er for lav. Det har jeg visst siden jeg ble medlem, men jeg har aldri selv løftet en finger for å gjøre noe med det.

Og jeg merker meg at det finnes en undertone, et ekko av russisk propaganda som har trengt dypt inn i egen rekker. Det må vi gjøre noe med.

Men samtidig er det også klare lyspunkter: Jeg ser at mitt parti og norsk venstreside er i endring. Nye stemmer, nye synspunkter har kommet inn og tar plass. Det føles som det er et større rom for å tenke nytt i de store spørsmålene enn det var før.

Vi står foran en nyorientering av venstresidens standpunkter i utenriks- og sikkerhetspolitikken. Jeg er klar for å gjøre mitt for at vi lander riktig. Og jeg håper at mange nå vil ta bladet fra munnen og si hva de mener.

Det er flere tradisjoner på venstresiden. Det er en fin og sterk pasifistisk tradisjon, og det bør det være, for noen må bære den fanen. Det er også en tradisjon for sunn og berettiget skepsis til Nato som et redskap for amerikansk imperialisme.

Så er det den tradisjonen som sier at et folk har rett til frihet. Det betyr at et folk har rett til å reise seg opp mot sine undertrykkere om de kommer fra innsiden og til å forsvare seg mot sine fiender når de kommer fra utsiden.

Det er en tradisjon som forteller oss at vi har plikt til å vise solidaritet – i praksis! – med et folk som kjemper. Fordi neste gang kan det være oss.

Jeg står i den tradisjonen, og jeg skulle ønske jeg hadde mitt parti med meg.

