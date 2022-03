Nå må jentene ta styringen!

Kjønnsubalansen innenfor yrkesfagene er fortsatt for stor.

Hvorfor er det slik at få jenter velger å gå yrkesfag? undrer innsenderne.

Kaia Bergeland Kjos Leder i Høyres Studenter Kvinneforum

Susanne Ulven Børsum 1. nestleder i Høyres Studenter Kvinneforum

Dina Solbakken 2. nestleder i Høyres Studenter Kvinneforum

Den 5. februar ble det rapportert at det er rekordmange jenter som velger anleggs- og transportfag. I klassen til Mathilde på Opplæringskontoret for transport og logistikk i Vestland er faktisk seks av elleve studenter kvinner. Denne yrkesveien har historisk vært sterkt mannsdominert, men nå ser dette ut til å snu.

Tall fra Utdanningsdirektoratet viser til at de kvinnelige søkerne på denne linjen omtrent har tredoblet seg. Jentene vil også innta førersetet og ta styringen. Denne positive utviklingen bør vi heie frem! Men dessverre er det langt fra kjønnsbalanse på yrkesfaglinjene. Hvorfor er det slik at få jenter velger å gå denne retningen?

Er det fordi guttekulturen er for sterk på yrkesfaglinjene? Er det fordi det er enklere å gå de tradisjonelle utdanningsløpene som samfunnet forventer at jenter skal velge? Eller er det rett og slett fordi ingen jenter ønsker å arbeide yrkesfagrettet? Når tallene viser at flere jenter velger anlegg- og transportfag, kan man enkelt fastslå at det siste neppe stemmer.

Susanne Ulven Børsum, Kaia Bergeland Kjos og Dina Solbakken i Høyres Studenter Kvinneforum.

Hvert år på kvinnedagen leser vi nedslående og dystre saker om hvor dårlig det står til med likestillingen i Norge. Det stemmer at vi ikke er i mål, men vi mener at dette også er en dag for å trekke frem og feire de glade sakene som synliggjør fremskrittene ved likestillingen i Norge.

De siste årene har det vært en fantastisk utvikling innenfor mange fagfelt. Jenter dominerer psykologistudiet, jusstudiet, medisinen og nå velger flere jenter også utdanning innenfor teknologi. I fjor fremla NHO tall som viser at rekordmange jenter nå også velger yrkesfag. Denne utviklingen jubler vi for.

Likevel er realiteten at kjønnsubalansen innenfor yrkesfagene er stor. Vi håper derfor at flere flinke jenter velger yrkesfag, dersom dette er noe som interesserer dem.

Nå er det jentene sin tur til å ta styringen!