Frykten for å ødelegge Bryggen

Jeg sliter med å forstå hovedinnvendingen til motstanderne av Bryggen-traseen.

«Ut fra debatten kan man av og til få inntrykk av det ikke går noen trafikk der i dag», skriver innsenderen.

Marianne Mathiesen Ytre Sandviken

Jeg antar BT får mengder av leserinnlegg for og mot bybane over Bryggen for tiden. Hvorfor skulle mitt være bedre, eller hva har jeg å melde om dette som ingen andre har meldt? Sikkert ingenting, men én ting forundrer meg oppi all denne hurlumheien.

De aller fleste er nå enige om at bybane til Åsane er en god ting, noe som betyr byutvikling langs hele traseen, og at det ikke bare er åsabuene som skal bruke denne banen. Den fører til økt kapasitet på banen sørover, og det bor jo folk langs banen før den stopper i Åsane også.

Det snakkes om politikerforakt, men noen politikere grenser mot fagfolkforakt, mener Marianne Mathiesen.

Så er det dette stridstemaet om hvor den skal gå gjennom sentrum. Mange frykter for at det vil ødelegge Bryggen om den går forbi der. Så vidt jeg kan skjønne er dette hovedinnvendingen mot at den skal over Bryggen: Man tror ikke det vil bli noe fint.

Og så er det visst blitt det eneste som betyr noe. Det spiller det ingen rolle om det er mye dyrere å legge den i tunnel, og at det er høyst usikkert hvor stor belastning det vil gi der man skal begynne å grave på tunnel – i denne bykjernen som er bygget på mudder, asken etter flere hundre år med bybranner og gamle krangler.

Motstanderne av Bryggen-alternativet har bare ett argument igjen, mener innsenderen. Bildet er fra demonstrasjonen 23. november.

Det vil også være dyrere å drifte banen, det vil bli lenger å gå til og fra stoppestedene, og det vil føre til høyere klimautslipp.

Men alt dette spiller visst ingen rolle – for det vil ikke være noe fint å legge banen forbi Bryggen. Det er dette jeg med min beste vilje sliter med å forstå. Jeg tror det ville blitt veldig fint – og jeg er også glad i Bryggen!

Ut fra debatten kan man av og til få inntrykk av det ikke går noen trafikk der i dag. Men realistisk sett er ikke dette en sjanse til å skåne Bryggen for all trafikk (og det skjønner jeg egentlig heller ikke hvorfor er et mål, Bryggen er jo historisk sett et knutepunkt for handel og trafikk).

Blir det ikke bane over Bryggen, tror jeg sjansen er stor for at ingenting skjer der. Da vil fortsatt bussene og bilene og tungtrafikken passere der, og kanskje kan vi få en veldig dyr tunnel et annet sted i sentrum – som vil ødelegge for noen andre kulturminner.

Jeg ser også at det er mye snakk om at politikerne har lovet ditt og lovet datt, og noen står på prinsippene, mens andre har brutt løftene sine. For å være helt ærlig, synes jeg det er bra om vi har politikere som kan snu i møte med ny kunnskap. Det snakkes av og til om politikerforakt, men her mener jeg at noen politikere grenser mot fagfolkforakt.

Nå har vi brukt enorme mengder på å utrede dette. Det eneste argumentet som står igjen for ikke å legge den over Bryggen, er at det ikke vil være noe fint.

Da må man faktisk spørre seg: Hvor lite fint blir det egentlig? Og blir det ikke uendelig mye bedre enn i dag? Det tror jeg. Det blir åpent og tilgjengelig. Og når banen ikke går forbi, det vil si mesteparten av tiden, vil Bryggen være bilfri.

Jeg håper at vi snart kan begynne å krangle om noe annet.