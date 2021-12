Fuglene forsvinner – hva så?

At vi fugleinteresserte synes det er trist når fuglene blir borte, overrasker nok ingen. Men det er gode grunner til at også du bør bli bekymret.

Millioner av gråspurver har forsvunnet fra Europa de siste tiårene.

Oddvar Heggøy Stipendiat, Universitetsmuseet i Bergen, UiB

Terje Lislevand Førsteamanuensis, Universitetsmuseet i Bergen, UiB

Frode Falkenberg Rådgiver, BirdLife Norge

Publisert Publisert Nå nettopp

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Forskning på fugler har tradisjonelt hatt stor betydning for utviklingen av naturvernet. På 1960-tallet viste Rachel Carsons bok «Den tause våren» hvordan kjemiske sprøytemidler ga problemer for både fugler og annet dyreliv. Utsiktene til en vår uten fuglesang og insektsumming var naturligvis skremmende for mange. Likevel tok det lang tid å få aksept for problemet, på grunn av tunge motstemmer fra kjemisk industri og landbruk.

Over tid varierer dyrebestander i størrelse, og dør til og med ut, av helt naturlige årsaker. Det er imidlertid nytt i vår levetid at mange bestander nå reduseres svært raskt. For eksempel har forskere nylig beregnet at svimlende 600 millioner fugler har forsvunnet fra EU-landene siden 1980.

Bestanden av en vanlig fugl som gråspurven er redusert med hele 50 prosent, tilsvarende hele 247 millioner fugler. Også mange andre vanlige arter tilknyttet europeiske kulturlandskap har gått kraftig tilbake.

Terje Lislevand (fra v.), Frode Falkenberg og Oddvar Heggøy.

Dette er en utvikling vi dessverre kjenner godt igjen også her hjemme. I Norge har 40 prosent av fuglelivet i jordbrukets kulturlandskap forsvunnet bare de siste to tiårene. Bestanden av vipe har krasjet totalt, og er nå bare 20 prosent av hva den var rundt årtusenskiftet.

På den reviderte rødlistede for arter, som nylig ble lansert av Artsdatabanken, regnes hele 93 av de 234 fugleartene (40 prosent) som hekker i Fastlands-Norge nå som truet eller nær truet. Dette er elleve flere arter enn ved forrige vurdering i 2015. Arter tilknyttet hav, jordbrukslandskap, våtmarker og fjell dominerer på rødlistede, og understreker hvor utfordringene er størst.

Fuglenes synlighet i våre omgivelser gjør dem godt egnet for overvåking. I Europa har vi nå omfattende kunnskap om fuglenes bestandsutvikling, samlet inn gjennom tiår med systematiske tellinger utført av både frivillige og fagfolk.

Siden fuglene er dagaktive, lette å observere og finnes i de fleste miljø, er de også velegnet som indikatorer på naturens tilstand mer generelt. Deres bestandssituasjon gjenspeiler i stor grad også hvordan andre organismer har det.

Den tilbakegangen vi ser hos mange vanlige arter, er altså et tegn på storstilt forringelse av økosystemer vi mennesker er helt avhengige av. Alt tyder på at nedgangen i fuglebestandene er menneskeskapt. Fuglenes tilbakegang burde derfor engasjere mange flere enn kun oss fugleinteresserte.

Les også Truede dyrearter i Norge

Som fagornitologer er vi opptatt av å belyse og forstå de endringene som skjer i faunaen, slik at man kan finne ut hvordan man kan løse de utfordringer vi står overfor. En forbedring kan bare skje ved at vi mennesker endrer atferd – gjennom bærekraftig naturbruk.

I motsetning til på Rachel Carsons tid, har vi i dag en solid vitenskapelig dokumentasjon på nedgangen som skjer i mange av våre fuglebestander. Denne kunnskapen må i langt større grad benyttes til å forhindre en ytterligere forringelse av natur og miljø.

Det er på høy tid at naturkrisen vi står midt oppe i, gjenspeiles i større grad i politiske og samfunnsmessige prioriteringer. Slik kan vi unngå at vi en dag våkner opp til en natur der fuglesangen er borte.