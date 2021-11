Vår fremtid. Vår bybane.

Du gode bystyrerepresentant, lytt til ungdommen, vær vågal og stem mot ditt eget parti – om det er det som må til.

Ada Amilia Skjensvold Fylkesleder i Vestland Natur og Ungdom

Bybanen til Åsane har blitt et farlig betent tema i bergenspolitikken. Og det skal ikke legges skjul på at det er skummelt å ta ordet i bybanedebatten, dominert av gamle gubber, som med sin synsing og sitt føleri på vegne av Bryggen samtidig viser fingeren til fremtidige generasjoner.

Deres sterke følelser og uttrykk har ført til at det har tatt meg tid å tørre å ta ordet i debatten. Men etter et skuffende vedtak fra Rødt blir det for dumt å fortsatt sitte stille i båten.

Tiden er inne for å stå opp mot bølgene og tale naturens og ungdommens sak. Bybanen til Åsane må legges langs Bryggen, ikke i tunnel. Stolthet og prinsipielle hinder må legges til side. Det er ennå ikke for sent å snu.

Bybanen er en billig, effektiv og trygg reisemåte for unge mennesker. Og skal vi inkludere alle Bergens ungdommer, kan vi ikke gjemme banen bort i en tunnel. Bybanen til Åsane fortjener både øsende regn og strålende sol gjennom Sandviken.

Allerede i 1995 gjorde bystyret i Bergen sitt første flertallsvedtak om Bybanen. På tross av at Åsane er en av Bergens største bydeler, mangler det fremdeles et tilsvarende kollektivtilbud som både Fana og Fyllingsdalen har fått.

Vi snakker om å spare tid når vi vil legge Bybanen i tunnel, men reisetid betyr lite når vi nå kan risikere at hele prosjektet kastes i bosset. Tunnelløsningen er nemlig såpass usikker at vi ikke engang vet om den lar seg gjennomføre. Skal vi ha en garanti for at Bybanen vil komme seg til Åsane, og det så kvikt som mulig, blir vi nødt til å la den gå i dagen.

Dagens klimapolitikk er en hån mot fremtidige generasjoner, og samferdselssektoren står for nærmere en tredel av klimagassutslippene i Norge. Hvis vi skal klare å oppfylle våre internasjonale forpliktelser om å redusere klimagassutslippene, må vi gjøre det enkelt og effektivt for folk å velge miljøvennlige fremkomstmidler.

Vi har behov for en bred kollektivsatsing over hele landet, og i Bergen står Bybanen som det viktigste klimatiltaket. Det bekymrer oss at Bybanen til Åsane kanskje blir stoppet enda en gang.

Da Gro Harlem Brundtland lanserte begrepet om bærekraft, la hun vekt på ansvaret for kommende generasjoner: En utvikling som imøtekommer dagens behov, uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov.

Vi håper alle parter i striden om trasévalg kan løfte blikket på vegne av oss unge. Det er nå det anbefalte dagalternativet som gjør det mest sannsynlig at Sandviken og Åsane får sitt gode kollektivtilbud.

Og du gode bystyrerepresentant, lytt til ungdommen, vær vågal og stem mot ditt eget parti om det er det som må til. Det er vi som må leve med konsekvensene av dagens avgjørelser. Det beste trasévalget er løsningen som gir oss bane til Åsane så fort som mulig og fører til minst mulig utslipp ved utbygging. Tunnel samsvarer ikke med dette.

Gi oss en bybane til Åsane som reduserer klimautslipp og eksos, gir mindre trafikkslum fra bilene og bidrar til å stoppe byspredningen som ødelegger uberørt natur.

Jeg håper vi kan gi debatten en lykkelig slutt og avslutte den med respekt for hverandre – og på samme tid vise respekt overfor kommende generasjoner. Følelser og prinsipielle ideer gjør lite godt for debattkulturen, og hittil har det ikke skapt mye mer enn krangling.

Er det noen som skal få lov til å legge følelser frem som argument i denne debatten, er det ungdommen: Vi har grunn til å være både redd og forbanna. Det er tross alt vi som skal arve klimakrisen og naturødeleggelser fra tidligere generasjoner.

Nå er det på tide at vi samler oss, får slutt på kranglingen og fart i prosessen. Løsningen ligger i dagen!