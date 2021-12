Branns styreleder bør handle, ikke mene

Først bør han avskjedige daglig leder, deretter stille sin og styrets plass til disposisjon.

Både styreleder Birger Grevstad og daglig leder Vibeke Johannessen bør forlate Brann, mener innsenderen.

Stian Bendiksen Brann-supporter

Branns styreleder, Birger Grevstad, mener «nachspielskandelen» er avgjørende for at Brann står i fare for å rykke ned. Branns daglige leder mener kontinuitet er viktig i situasjonen klubben står i. Branns styre og organisasjon mener det er viktig å evaluere alle momenter og snu alle steiner når sesongen er slutt. Dette mener de fordi det er viktig å finne årsakene til at det har gått så fryktelig galt, igjen.

Det er et underlig skue, å bivåne Brann utenfra. Det har det jo egentlig alltid vært, om vi er ærlige. Brann har aldri vært en stabil toppklubb. De har vært stabilt gode i to–tre sesonger av gangen, med cirka 40 års mellomrom, de gangene gullet kom hem, ispedd en og annen kongepokal.

Brann er både komedie og tragedie, mener Stian Bendiksen.

Problemet til Brann er Bergen, sies det. Det høres tilforlatelig ut, men det stemmer ikke. Det er ikke mangel på mennesker som kan idrett og organisasjonsledelse i Bergen heller. Kvalifisert arbeidskraft finnes. Det er bare mangel på de som tar på seg å vandre inn i Sportsklubben Branns faktiske og imaginære ganger.

De faktiske er som de fleste andre fotballklubbers. De består av flinke og hardtarbeidende mennesker. Mennesker som kan. De ledes derimot av mennesker som mener. Disse som mener vandrer mye i de imaginære gangene, ofte fordi det er lettere, og av og til fordi de blir lurt til det. De vedtar strategier som menes å sette retning. De ansetter sportssjefer og trenere de mener er flinke. De kjøper spillere de mener er gode, og selger spillere de mener er for dårlige.

De agerer på Bergens Tidendes og Bergensavisens meninger til enhver tid om det de gjør, og det de bør gjøre, eller ikke burde gjøre. De mener å vite at det er best å legge kunstgress. Eller de mener det er best å ta hensyn til dem som ikke vil ha kunstgress, nå. De mener noe, og så mener de noe annet når det viste seg at det de først mente, ikke ble riktig. De går seg bort i disse gangene.

Det er en komedie fordi det er så lett å le av og harselere om. Det er også en tragedie fordi det gjør så vondt for så mange mennesker Brann betyr så mye for. Så en tragikomedie. Eller en tilstand, som Ole Paus mente om Bergen. Det kan man også mene.

Jeg mener at Branns styreleder istedenfor å mene, burde handle. Han burde avskjedige daglig leder. Når det er gjort, burde han og hele styret stille sine plasser til disposisjon. Slik at nye krefter får en mulighet til å justere kurs. Eller rettere sagt, stake ut en kurs overhodet. Så er det å håpe at de som kan mer enn de mener, ønsker å vandre inn gangene.