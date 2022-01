Kraftnettet i Vestland treng handling

Fylket kan gå glipp av 22.000 nye grøne jobbar viss det ikkje gjerast noko med kraftnettsituasjonen.

Mange industriprosjekt, til dømes på Mongstad, står i fare for å skrinleggast om det ikkje er tilgang på nok kraft, åtvarar Jon Askeland.

Jon Askeland Fylkesordførar (Sp) i Vestland

Vestland er det største kraftproduserande fylket i landet. Cirka 25 prosent av norsk kraftproduksjon skjer i Vestland, men likevel manglar me kraft til den nye industrien på grunn av svakt nett og låg transformatorkapasitet. I snitt vert litt under halvparten av straumen eksportert ut av fylket.

Konsekvensen av manglande nett er tapte arbeidsplassar og svekka konkurranseevne. Mangel på nett er det største hinderet for nyetablering og vekst i fylket, og dette er årsak til at fleire vasskraftverk med konsesjon ikkje får byggeløyve frå staten.

«Prosjekta i bergensregionen er av største nasjonale verdi, og dermed forseinkast det grøne skiftet i heile Noreg», skriv fylkesordførar Jon Askeland (Sp).

Hovudrapporten for prosjektet «Grøn region Vestland» viser potensial for 22.000 nye grøne jobbar i Vestland. Prosjektet har kartlagt 250 prosjekt konsentrert i 16 industriklynger, og felles for desse prosjekta er at 83 prosent av dei treng kraft.

Statnett har rekna ut at det berre i bergensregionen er eit ønskje om 2800 MW nytt forbruk frå innmelde prosjekt fram mot 2030. Denne straumen har me ikkje i dag, og slik går me glipp av nye industrietableringar.

Prosjekta i bergensregionen er av største nasjonale verdi, og dermed forseinkast det grøne skiftet i heile Noreg, om det ikkje kjem ein rask auke i nettkapasiteten her!

Den utfordrande kraftnettsituasjonen i Vestland er blitt ei nasjonal sak, og gledeleg nok sporast det ei viss rørsle i rett retning. Naudsignalet er fanga opp, og det vil verta noko meir kraft tilgjengeleg i 2024. Saka er på den nasjonale agendaen, og det er nemnt i Hurdalsplattforma. Spørsmålet er likevel om det er nok.

Både Statnett og NVE har gjort grep som me håpar fører at det blir noko enklare å få store mengder kraft i 2024. Det er til dømes sendt konsesjonssøknad for Øygardskabelen, noko som eigentleg ikkje skulle gjerast før i 2022.

Me håpar at NVE snarast finn sakshandsamarar til dei to viktige utbetringstiltaka nytt kabelpar over Fensfjorden og ny trafo på Mongstad. Begge desse tiltaka vil gje meir straum tilgjengeleg i 2024, men dei løyser ikkje den største utfordringa raskt nok!

Fakta er at det trengst ytterlegare tiltak for Vestland, og dermed Noreg, si framdrift i det grøne skiftet. Regionen har kompetanse, og me har dei store verksemdene som kan konvertera kompetansen frå olje og gass til nye næringar.

Det er no når me skal ta industrien tilbake frå Nordsjøen og inn på land, at me treng store mengder kraft for å byggja batterifabrikkar og laga blå og grøn hydrogen eller ammoniakk, som skipa våre treng i framtida.

Dei raude områda på kartet syner kvar i fylket det ikkje er nettkapasitet til nytt stor forbruk, ifølgje ein fersk EY-rapport på oppdrag frå Vestland fylkeskommune

Skal me få dette til, må me ha endå meir støtte frå dei viktige statlege selskapa NVE og Statnett. Det er dei som sit på løysingane for å få dette til i regionen. Sjølv om NVE no får fleire folk, vil dagens flaskehals med lange behandlingstider gjelda i lang tid framover.

Å få bukt med køen må vere jobb nummer ein for NVE, slik at konsesjonssøknader blir behandla raskare. Regjeringa bør påleggja NVE maksimal tidsfrist på til dømes ti veker før saker vert sendt vidare, og det bør vurderast same tidsfrist også for Olje- og energidepartementet si eiga handsaming av kraftkonsesjonar.

Den endelege løysinga er ny linje frå Modalen eller Samnanger til Kollsnes. Statnett sine planar for denne linja er ferdigstilling innan 2030. Dette må framskundast med eitt eller helst to år, slik at ho kan stå ferdig i 2028.

Noreg risikerer å mista dei største prosjekta knytt opp mot framtidas verdikjeder og det grøne skiftet. Difor må auke av kapasitet til Mongstad-/Kollsnesområdet på plass i ekspressfart. Olje- og energidepartementet må straks gje Statnett klarsignal til å starta på konsesjonssøknad for ny linje til Kollsnes.

Vidare må det snarast startast ein planprosess for å for å betra nettkapasiteten i Årdal, Odda og andre viktige industriklynger i Vestland, der planlagt forbruk vil vera større enn tilgjengeleg nettkapasitet i 2030.

Denne hausten har vist oss alle at elektrisk energi er ein kritisk faktor for framdrifta i det grøne skiftet. Vestland er Noregs største vareeksportfylke, og det er avgjerande for Noreg at Vestland lukkast. Dette understreka statsminister Jonas Gahr Støre, seinast på Øygardskonferansen i haust.

Men, kraftnettet i Vestland fylke er ikkje dimensjonert for det grøne skiftet i dag. Dette hastar det for regjeringa å løysa. Rapporten som me no har i hendene, syner dette klart. Me er klare til å skaffa landet nye arbeidsplassar, verdiskaping og eksportverdiar framfor at det skjer utanlands.