Dropp Black Friday, gjør dette i stedet!

Bli med å flytte fokuset fra usunne salgsdager til gode gjerninger og medmenneskelighet.

Tonje Hollund er oppgitt over den lange listen med salgskampanjer som nærmest går året rundt.

Tonje Hollund Student, Bergen

November har akkurat startet, allikevel er det begynt på salgskampanjer som forbereder deg på ikke bare «Black Friday», men også «Black Weekend» «Black Week», «Black Month» og vi må ikke glemme «Cyber Monday».

Hvert år tar jeg meg i å tenke på hvorfor vi har «Black Friday»? Det er ikke slik at vi faktisk har tilknytning til «Black Friday» eller «Cyber Monday». Det er ikke slik at vi har mangel på salgsdager heller.

Før jul får vi, hold på hatten nå, førjulssalg, så har vi julesalg, nyttårssalg og januarsalg. Slik fortsetter det. Listen stopper jo aldri.

Black Friday, i år 26.november, hauses opp som den virkelig store salgsdagen. Det irriterer innsenderen.

I tillegg er det jo ikke slik at «Black Friday»-salget er så bra som alle prøver å argumentere for. Det er bevist at prisene settes opp på forhånd, så når du kjøper noe «du virkelig trenger» til en billigere penge, kan du trolig skaffe det på en av de ørten andre salgsdagene.

Jeg kan jo også komme med en lang «rant» om hvordan kapitalismen ødelegger oss. Men i stedet vil jeg mye heller komme med et ønske:

Istedenfor å stille deg i lange køer, og bruke penger på ting du ikke trenger: Kan du droppe pengesløset og rette fokuset på noe hyggelig? Utfordre seg selv til å gjøre én hyggelig gjerning du ofte ellers kanskje glemmer!

For å hjelpe deg i gang, så har jeg noen eksempler: Send melding til kjære du ofte glemmer og si du er glad i dem, ta den telefonsamtalen med bestemor som du alltid utsetter. Hjelp noen å bære barnevognen ut av bussen, gi et kompliment til en fremmed (eller en venn!), hjelp noen å handle på butikken eller kanskje bare ønsk en fremmed en hyggelig dag!

Denne listen her stopper heller aldri, kun kreativiteten setter grenser.

Vær så snill, bli med å flytte fokuset fra usunne salgsdager til gode gjerninger og medmenneskelighet.