Aldri glem at vi ikke er lagd for å være perfekte

Jeg er drittlei av at vi prater om operasjoner som om det er en quick fix.

Martine Halvorsen måtte operere nesen av medisinske årsaker. Hun ber dem som vurderer kosmetiske inngrep om å tenke seg godt om.

I dag er det ett år siden jeg opererte nesen min. For en tid tilbake fikk jeg en kommentar på Instagram som gjorde meg fortvilet: «Det eneste jeg vil, er å operere nesen min når jeg blir 18».

For vi ser aldri bilder av hva det innebærer. Vi ser bare neser som blir smalere, nærmere det såkalt idealet, bryster som blir større og kropper som endrer form. Denne operasjonen er det mest smertefulle jeg noen gang har gjort.

Jeg har operert av medisinske årsaker, etter fem nesebrudd og hjernerystelser. For å kunne puste tilnærmet normalt, for å ikke ha hodepine hver eneste dag og for å unngå daglige smerter. Nesen min var totalskadet. Det har vært blod, svette og tårer. Og alt annet enn Instagram-vennlig. Vi ser aldri baksiden av medaljen. Vi ser bare det endelige, filtrerte resultatet, og fortsetter å sammenlikne oss.

På bildet ser du baksiden av medaljen. Helt ufiltrert. Er jeg lykkeligere nå? Nei. Føler jeg meg penere? Nei. Var det verdt det? For meg ja, men kun fordi det har gjort meg friskere. Kjæresten min elsker ikke meg noe høyere, vennene mine liker meg ikke noe bedre, og jeg er ikke noe bedre i jobben min.

Verken jeg eller noen andre skal fortelle deg hva du skal eller ikke skal gjøre med kroppen din. Den er din, og det er opp til deg. Men lov meg at du tenker deg nøye gjennom en gang til om det er verdt det for deg, om du vurderer å bølle med den friske nesen din, eller hva det måtte være. Hvem gjør du det for? Hva vil det gi deg? Vil det gjøre deg lykkeligere?

Jeg vil ikke skremme noen, og hvert fall ikke dem som må utføre operasjoner av helsemessige årsaker, som meg, men det er forskjell på å måtte og burde, og å velge.

Og jeg tar mer enn gjerne på meg oppgaven for at noen skal tenke seg om en ekstra gang, for jeg skal ærlig innrømme at jeg er drittlei av at vi prater om operasjoner som dette som om de er en quick fix. At vi får det til å virke som det er like enkelt og normalt som å skifte sokker. Og at vi kun ser det tilsynelatende perfekte resultatet. Og blir det perfekt? Nei. Det gjør ikke det. Det blir aldri perfekt.

Aldri glem at Instagram ikke er ekte, og at vi ikke er lagd for å være perfekte. Ei heller at det aller fineste ved deg, er deg.

