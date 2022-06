Kjære fastlege!

Jeg ønsker at alle får oppleve tryggheten av å ha en fastlege som fungerer.

Anette Lien Olsen Øvsttun, Bergen

Du som alltid er der for meg, du som svarer på meldinger så sent på kveld at jeg nesten blir bekymret fordi du fremdeles jobber.

Du som alltid leter etter de gode løsningene, som lytter, trøster og oppmuntrer. Du som tar meg på alvor, men som også kan le av de dumme morsomhetene mine når jeg er nervøs og stresset.

Du som sier at jeg aldri er til bry, selv om jeg er ganske sikker på at jeg kan være til bry rett som det er.

Du som ber de flinke damene på kontoret om å ta godt vare på meg når jeg skal ta blodprøver og vaksiner og sier «du skjønner, hun tror hun er til bry, og det er hun jo ikke!»

Du som alltid har ryggen min, og som gir meg all den støtten og tryggheten jeg trenger.

Du som har viet livet ditt til å hjelpe sånne som meg, og også sånne som ikke krever like mye av din tid og kompetanse. Jeg er sikker på du møter oss alle med samme varme og hjelpsomhet.

Du som ofrer fritid og ferier, og som er så glad for nye kollegaer på kontoret, slik at du kanskje kan ta litt ferie og samtidig vite at pasientene dine får hjelp. Du som hjelper meg til å leve et liv med sykdom så godt som overhodet mulig.

Jeg har hatt flere fastleger gjennom årenes løp, men ingen som deg. Noen har vært helt OK, noen helt ufyselige, andre greie, men kanskje ikke så veldig flinke.

Første gang jeg kom inn på kontoret ditt, veldig nervøs etter flere kjipe opplevelser og midt i en krevende utredning, sa du, «slapp helt av, jeg ser deg, jeg ser hvem du er. Dette skal vi klare sammen». Jeg har aldri kjent på en sånn lettelse i møte med helsevesenet før, og jeg har hatt mange slike møter.

Nå skilles våre veier. Og det er så skummelt at jeg får vondt i magen bare av å tenke på det. Men også her har du hjulpet meg, støttet og oppmuntret, trygget meg på at mitt og familiens valg om å flytte er det rette. Du holder meg i hånden gjennom også denne stormen.

Fastlegeordningen er under enormt press. Som kroniker vet jeg hvor helt livsavgjørende det er å ha en fastlege man kan stole på, som kjenner deg og som man kan ha et godt og trygt forhold til.

Vi kan ikke tillate at denne ordningen faller. Vi kan ikke tillate at unge leger ikke orker å bli fastleger fordi det krever så uendelig mye. Jeg mistenker til tider at min fastlege er et supermenneske, men det skal ikke være nødvendig å strekke seg så langt for å gjøre jobben sin.

Kjære dere som sitter med makten, jeg ber dere om å ta de nødvendige grepene slik at flere kan få oppleve den tryggheten det er å ha en fastlege som fungerer, som man kjenner og stoler på. Det er så uendelig viktig.

Til slutt, kjære fastlegen min, tusen takk for reisen. Takk for at du lot meg bli en del av livsgjerningen din. Og jeg håper du tar deg en skikkelig god ferie i år!