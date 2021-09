Sannheten som de «flinke» oppdager altfor sent

Selvtillit er oppskrytt.

Åse Gulbrandsen Forfatter og poet

Selvfølelse og selvtillit. Det er lett å blande disse to begrepene, men de handler om to svært ulike ting. Jeg bruker å tenke at selvtillit handler om tilliten vi har til oss selv med hensyn til det vi gjør, presterer og utøver.

Selvfølelse handler mer om den vi er. Altså det vi har tilbake igjen, når det vi er flinke til tas ut av regnestykket: Mennesket.

Jeg våger en påstand:

Mennesker med solid selvfølelse har bedre mental helse enn mennesker med høy grad av selvtillit.

Ganske provoserende, antar jeg, for mennesker som har bøtter og spann med selvtillit, men mindre grad av selvfølelse. Men allikevel motiverende, tenker jeg.

Mennesker med stor selvtillit er gjerne idrettsutøvere, ledere, suksessrike forretningsmennesker, kunstnere, helsearbeidere ...

Men jeg tror vi finner Selvtillitere i alle yrkesgrupper og alle samfunnslag.

For mennesker med stor grad av selvtillit er ett ord veldig sentralt: flink. Det å være flink er noe av det viktigste for Selvtillitere. De har gjerne vokst opp med ordet flink.

Er du bare flink nok, så går det bra med deg. Er du bare flink nok, så blir du et duganes menneske, og du har større sjanse for å bli elsket. Er du bare flink nok, så får du mange venner, penger og pallplasser.

Og er du bare flink nok, så kan du slå deg selv på den ene skulderen, og vi rundt deg kan slå deg på den andre.

Det er ikke så viktig for Selvtillitere å ta hensyn til egne følelser og indre varselklokker, fordi det fort og forkjært kan forstyrre flinkheten og ta oppmerksomheten bort fra alt det som skal gjøres, ordnes, rettes på, poleres og produseres.

Som jeg nevnte innledningsvis, så er selvfølelse en følelse vi sitter igjen med når alt det vi er flinke på, skrelles bort. Det er den følelsen som forteller oss selv noe om vår verdi, og hvordan vi verdsetter oss selv som menneske.

For en idrettsutøver kan det være når konkurransen er over, suksessen er spist og betalt, og han sitter igjen med støvete pokaler og matte medaljer og spør seg selv: Hva er jeg nå?

Eller når suksessen i firmaet slår sprekker for den suksessrike forretningskvinnen. Økonomien daler og invitasjonene fra «de rette» står ikke lenger i kø. Hennes prestasjoner holder ikke lenger mål. Og høye hæler byttes ut med såler av bly.

Eller det kan være når flinkheten begynner å slå sprekker i en helsearbeiders hverdag.

Kreftene tappes, tårene sprenger på fordi flinkheten har skvulpet over alle grenser og renner i strie strømmer ut av kroppen og ned i skammen. Delmålene hennes kan ikke lenger nås – fordi far er syk, barnebarn må passes, mannen er lat, hagen gror over og jobben tærer.

Eller piken på fjorten som blir syk og ulykkelig, fordi resultatet av norskprøven ikke ble som forventet. Hun faller fordi hun er overbevist om at hun skuffer. (Noe hun muligens også gjør ...)

Eller kvinnen på femti som tror at hun ikke lenger stekker til, og det eneste som kan gi henne ro og en viss grad av hvile fra skammen, er en flaske rødvin, eller enda mer arbeid.

Hos disse og mange andre er det lite selvfølelse å spore, fordi selvet er oppdratt av og til flinkhet. Og når den blir borte, finnes bare skam og selvhat. Og veien til selvutslettelse ligger nær.

Mennesker som lever med sin gode selvfølelse, har ikke flinkheten som mantra. De bruker sitt indre navigasjonssystem, sin kjærlighet til seg selv og sine følelser i møte med livet og livets utfordringer.

Gode Selvfølere er ikke opptatt av andres anerkjennelse, fordi de anerkjenner seg selv. Gode Selvfølere lever med sin indre ro, fordi arbeidet med å vise sin flinkhet ikke er sentralt. Og fordi det å være flink ikke var de ordene som ble mest brukt i deres barndom.

Gode Selvfølere hviler i seg selv, fordi det å være god ikke er styrt av en autopilot, men av bevissthet og glede. Og gode Selvfølere har vokst med kjærlighet knyttet til at de er, ikke hva de er.

Min påstand om at mennesker med solid selvfølelse har bedre mental helse enn mennesker med høy grad av selvtillit, holder jeg stadig fast i. Det våger jeg fordi jeg vet at selvfølelse og selvtillit kan, med bevissthet og øvelse, bytte plass.

Og jeg er helt sikker på at om vi slutter med alt det det pjattet om å være flink, flinkere og flinkest, så vil barn vokse opp i en grobunn av næringsrik selvfølelse.

Vi som snart er gamle, kan gjennom bevissthet øve oss på å legge ned barrene, begynne å kjenne etter og bli gode Selvfølere. Vi behøver ikke lenger å krysse av for alt det vi får gjort, men heller alt det vi ikke vil gjøre. Og at vi våger oss ut av vår innbilte komfortsone som krever at «bare jeg strekker meg litt til, så blir alt bra». Nei, det blir ikke bra, det blir verre.

Og dersom du er av dem som påstår at samfunnet går på grunn, dersom vi alle skal sitte på vår myke rumpe og kjenne etter, så vil jeg si at vi mennesker aldri vil slutte med å være både flinke, flinkest, gode og best.

Men motivasjonen får en bedre driver, og målet er ikke flinkheten i seg selv. Men snarere gleden over å arbeide, yte og være medmenneske.

Et tips til slutt til deg som er stinn av selvtillit, men rangerer på siste plass i selvfølelse: Finn et medmenneske med god selvfølelse og lær.

Det funker!