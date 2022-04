Både «putin» og «klaveness» bør inn i ordbøkene

Slik kan du beskrive en løgner og en modig person.

Å være en «klaveness» kan brukes om en som tør å fortelle de mektige herrer sannheten i full offentlighet, foreslår innsenderen, inspirert av fotballpresident Lise Klaveness’ Fifa-tale.

Eva Bruraas Bolstad Åsane

Jeg hører nyheter hver dag. Men jeg må si at jeg ikke orker å la nyhetssendingene surre hele dagen, det er altfor mye elendighet til at jeg orker det.

Noe som har slått meg de siste dagene, er at verden kan ha fått to nye ord, som hvis de brukes, kan spare oss for hele setninger.

Vi er kjent med å være en quisling – en sviker – en landsforræder. Jeg tenker at to nye ord som bør skapes i dag, kan ha samme kraft.

Eva Bruraas Bolstad har forslag til to navn som beskriver en egenskap.

Det ene er å være en «putin» – for å beskrive en person som er en løgner, en man overhodet ikke må stole på, og som man aldri bør gjøre avtaler med.

Det andre ordet er å være en «klaveness» – for å beskrive en person med stort mot, som tør å fortelle de mektige herrer sannheten i full offentlighet. En sannhet alle vet, men som ingen hittil har våget å si direkte, av frykt for konsekvensene for seg selv eller den organisasjon de representerer.