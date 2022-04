Ring først

Med telefonvurdering kan legevakten konsentrere seg om dem som faktisk trenger behandling.

Kravet er at 80 prosent av telefonene til legevakt skal håndteres innen to minutter. Tilstrekkelig bemanning er avgjørende, skriver innsenderne.

Jesper Blinkenberg Lege og leder Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, NORCE

Siri-Linn Schmidt Fotland Sykepleier og forsker III, Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, NORCE

Erik Zakariassen Forsker I, Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, NORCE

Nathalie Sandal Sykepleier, Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, NORCE

Publisert Publisert Nå nettopp

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

I Bergen skal innbyggerne nå ringe 116117 i stedet for å møte direkte på legevakten. «Ring først» er god service for befolkningen. Mange kan få god hjelp uten å møte opp.

Når du blir akutt syk eller skadet, gir det trygghet å vite at hjelpen er tilgjengelig. Legevakten skal tilby alle i kommunen nødvendig akutt helsehjelp ved telefonvurdering, legekonsultasjoner eller sykebesøk. Fastlegene skal tilby akutthjelp på dagtid. Står det om liv, skal du ringe 113.

Les også BT på lederplass: – Legevaktens nye telefonordning er fornuftig

Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (NKLM) har anbefalt at pasienter kontakter legevakten først på telefon, 116117. Henvendelsen blir vurdert etter hvor mye det haster og hvilken hjelp som er den beste. Legevakten samarbeider tett med akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK) i de alvorlige tilfellene der det haster mest. Hvis det haster mindre, kan det avtales konsultasjon på legevakten.

En av fire som kontakter legevakten, trenger hjelp til vurdering av egne symptomer eller råd om hvordan de skal håndtere akutt sykdom. Det kan gis pr. telefon. Mange slipper da å vente i timevis på legevakten.

Forskning har vist at telefonvurdering ved akutt sykdom er trygt. Sykepleierne skiller symptomer og tegn på alvorlig sykdom fra det som ikke er alvorlig. Telefonvurderingen fører til at flere innbyggere håndterer enkle tilstander på egen hånd – kunnskap som også kan brukes ved senere sykdom.

Forskerne forsvarer den nye «ring først»-løsningen til Bergen legevakt.

Omtrent fem prosent av henvendelsene til legevakt gjelder akutt alvorlig sykdom, 25 prosent trenger legehjelp innen noen timer, mens 70 prosent er mindre alvorlige tilstander som ikke alltid trenger legetilsyn på legevakt. Med telefonvurdering først vil legevakten kunne konsentrere seg om dem som trenger legeundersøkelse og behandling.

Bergen kommune har nå bedt innbyggerne ringe før de møter på legevakten. Samme system brukes ved nesten alle legevaktene i landet. Rådgiving pr. telefon krever både tid og kompetanse. Lang ventetid på telefonen kan føre til at pasienter som trenger hjelp, legger på før de får svar. I akuttmedisinforskriften er kravet at 80 prosent av telefonene til legevakt skal håndteres innen to minutter.

Det er grunn til å tro at flere av de største legevaktsentralene i Norge er underbemannet. Tilstrekkelig bemanning i legevaktsentralen er avgjørende for gode og trygge tjenester. Da er telefonkontakt som førstekontakt ved akutt sykdom et godt servicetilbud til innbyggerne.