Alle flyktninger skal få hjelp på det språket de bruker

Nå kan ukrainske flyktninger finne informasjon om rettigheter, skole, helse- og aktivitetstilbud både på russisk og ukrainsk på kommunens nettside.

«Vi er kjent med at mange av de ukrainske flyktningene bruker russisk som sitt språk, og ikke ukrainsk», skriver byråden.

Katrine Berg Nødtvedt Byråd for kultur, mangfold og likestilling (MDG)

Bergen skal være en trygg havn for mennesker på flukt, og det betyr at alle skal få den hjelpen de trenger og bli møtt på et språk de forstår og kjenner seg igjen i. I Bergens Tidende 1. april reagerer Gunhild Hofstad på at kommunen ikke gir informasjon til ukrainske flyktninger også på russisk.

På våre nettsider har vi informasjon om opphold og rettigheter, og hvilke tilbud kommunen kan tilby, som for eksempel skole og samlingssted i Lynghaugparken eller helsetjenester. Denne informasjonen har frem til nå vært tilgjengelig på norsk og ukrainsk.

Gjennom tellespill lærer ukrainske barn å telle på norsk.

Vi er kjent med at mange av de ukrainske flyktningene bruker russisk som sitt språk, og ikke ukrainsk. Derfor oversetter vi nå til begge språk. Går du inn på kommunens nettsider, vil du nå finne en egen side med informasjon på russisk, i tillegg til ukrainsk og norsk. Sidene våre oppdateres også fortløpende med ny informasjon på alle tre språkene.

Når det gjelder kommunens etterlysning etter ukrainske tolker, handler det ikke om at vi ikke ser behovet for tolker som snakker russisk, men at vi fra før hadde betydelig bedre tilgang på russiskspråklige tolker enn det vi hadde for ukrainsk. For å møte flyktningene på en god måte, var det derfor i første omgang behov for å øke kapasiteten innen ukrainskspråklige tolker.

I Bergen bruker vi både russisk og ukrainsk når vi skal hjelpe ukrainske flyktninger. Vi viser alle flyktninger den samme respekten, uansett hvilket morsmål de måtte ha.

Fremover vil det være stort behov for både ansatte og frivillige på ulike arenaer som kan bidra med språkkompetanse innen både ukrainsk, russisk og polsk. Og vi håper alle som har kjennskap til disse språkene og ønsker å hjelpe, melder seg for frivillige organisasjoner eller offentlige tjenester som nå trenger flere ansatte.