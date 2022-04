Halvhjertede forsøk holder ikke

MDGs alt-er-bedre-enn-ingenting-strategi svarer på ingen måte til våre forventninger.

Reidar Thorstensen i Syklistenes landsforening mener at syklende må prioriteres høyere i sentrumsområdet i Bergen.

Reidar Thorstensen Styreleder, Syklistenes landsforening i Bergen og omegn.

Publisert Publisert For mindre enn 40 minutter siden

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Gruppeleder for MDG i bystyret, Øystein Bønes svarte i BT 5. april på kritikken fra oss i Syklistenes landsforening. I stedet for å adressere de manglene vi påpeker, skriver han blant annet: «Sentralt i strategien ligger det også at all tilrettelegging er bedre enn ingen tilrettelegging».

En annen måte å si det på, er at vi syklende skal ta til takke med hva som helst, samme hvor dårlig det er.

Problemet med en slik tilnærming er at det sliter på legitimiteten. Når samfunnet gjør store investeringer i sykkelvei, er det viktig at sykkelanleggene blir så gode at mange tar disse i bruk, og at andelen syklende øker vesentlig. Det gagner ikke sykkelsaken når begrensede ressurser brukes opp på sykkeltilrettelegging som kun vil gi en begrenset effekt på sykkeltrafikken.

Les også Byrådet lovet sykkelveisatsing. Her er resultatet av kommunens arbeid i 2021

MDG gikk til valg på at det skulle satses på sykkelvei i Bergen. Som hverdagssyklistenes interesseorganisasjon ønsker vi å gi en tydelig tilbakemelding om at alt-er-bedre-enn-ingenting-strategien på ingen måte svarer til forventningene.

Det er flott med de små og enkle tiltakene, men disse må komme i tillegg til de store prosjektene. Og i de store prosjektene kan det ikke være halvhjertede forsøk på sykkeltilrettelegging.

I Byrådsplattformen 2019–2023 har partiene blitt enige om å «bygge en sammenhengende sykkelvei gjennom Bergen sentrum». Jeg kan forsikre gruppelederen i MDG om at vi i Syklistens landsforening forventer at det leveres på denne lovnaden. De foreløpige rapportene fra arbeidet ser ikke lovende ut, og jeg vil oppfordre gruppelederen til å ta fatt på dette.

Det vil være en fallitterklæring dersom reguleringsplanen, når denne legges frem senere i år, ikke viser en sammenhengende sykkelvei gjennom Bergen sentrum. Det er for seint å adressere slike vesentlige forutsetninger for arbeidet i en påfølgende høringsprosess, som gruppelederen skriver.

Les også Dette bør du sjekke før en ny sykkelsesong

På oppdrag fra Bergen kommune har Norconsult og Asplan Viak utarbeidet en rapport. Denne rapporten er det sist oppdaterte dokumentet som har blitt fremlagt for bystyret. Rapporten viser status for arbeidet med hovedsykkelruten i sentrum, og fagfolkene konkluderer med at de foreslåtte sykkelanleggene i sentrum er «middels god», både når det gjelder fremkommelighet for syklende, men også når det gjelder trafikksikkerhet. Det vises til at det ikke er en sammenhengende sykkelvei, og at det er to kryss med Bybanens skinnegang.

«Middels god» er ikke godt nok for en hovedsykkelrute som er kostnadsberegnet til 2,2 milliarder kroner. Syklende må prioriteres høyere i sentrumsområdet, slik at vi får mer igjen for disse store, statlige sykkelveimidlene.