Det må bli slutt på politikernes vanvittige lønnsvekst og grenseløse privilegier

Rødt vil bekjempe de økonomiske forskjellene. Det gjelder også politikernes lønninger.

Sofie Marhaug (R) lover å ikke snylte på fellesskapets penger om hun blir valgt inn på Stortinget.

Sofie Marhaug Førstekandidat for Rødt i Hordaland

Publisert Publisert For mindre enn 10 minutter siden

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Rødt har hele tiden vært klinkende klare på at lønnsfesten på toppen må ta slutt. Politikerklassen er privilegert nok som den er. Nå viser det seg også at KrF-lederen har utnyttet systemet med pendlerbolig for egen vinning.

Da er det fristende å minne KrF om Matteusevangeliet 23: 14: «Ve dere, skriftlærde og fariseere, dere hyklere! Dere eter enker ut av huset og holder lange bønner for syns skyld. Derfor skal dere få desto hardere dom.»

Ropstad har oppført gutterommet som hjemsted, mens han samtidig har skodd seg på leieinntekter fra egen bolig i Lillestrøm: Hjemsted for syns skyld, mens leieinntektene renner inn.

Kjell Ingolf Ropstad (KrF) og andre stortingspolitikere er for privilegerte, mener innsenderen.

Hvis dette ikke er ulovlig, er det fordi stortingspolitikerne er for privilegerte. Dette vil Rødt gjøre noe med. Vi har gang på gang foreslått å kutte i politikerlønningene både nasjonalt og lokalt.

Våre representanter betaler dessuten partiskatt for å hindre for stor konsentrasjon av makt og penger hos partitoppene. I fjor betalte jeg over 155.000 kroner.

Dette forteller to ting. For det første at politikerlønningene er for høye også i Bergen kommune. For det andre at Rødt mener alvor når vi sier at vi vil bekjempe de økonomiske forskjellene. Det gjelder også politikernes lønninger.

Poenget med å sitte på Stortinget er ikke å få råd til enebolig i Oslo. Poenget med å sitte på Stortinget er å representere valgdistriktet du er valgt inn fra.

På én måling lå jeg an til å ta KrFs plass på Stortinget. Får jeg denne, skal jeg i alle fall ikke snylte på fellesskapets skattepenger.

Således skal de siste bli de første – og de første de siste.