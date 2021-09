Derfor vil vi bli SK Brann

Det som er bra i toppfotballen i dag, er ikke godt nok i morgen.

Sandvikens spillere har hatt mye å juble for i årets sesong. I skrivende stund topper de tabellen i Toppserien.

Pål Hansen Styreleder, Sandviken Toppfotball

Publisert Publisert Nå nettopp

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

I Sandviken Toppfotball jobber vi hver dag med å legge til rette for at jenter får like muligheter innen fotballen. Vårt ønske for en sammenslåing med Sportsklubben Brann handler om det, spillerne våre og mulighetene det gir for dem, samt våre neste beste fotballjenter.

Vi hører daglig, og ikke minst leser vi i diverse kommentarfelt, en ubegrunnet skepsis til at vi skal bli en del av SK Brann nå.

Jo da, vi har satt oss selv i en god sportslig posisjon for å ta historiens første seriegull «hem te Bergen». Jeg tror vi lykkes. Likevel er det som er bra i toppfotballen i dag, ikke godt nok i morgen. Vi må utvikle klubben videre.

SK Brann viser gjennom ord og handling at de ønsker oss velkommen, skriver styreleder i Sandviken Toppfotball, Pål Hansen.

Toppfotballen i Sandviken har en 45 år lang og innholdsrik historie, med cupgull, medaljer og verdensmestre. Like fullt er en stor del av historien vår preget av tøffe kamper utenfor banen. Likeverd, likestilling, likegyldighet og ellers grumsete holdninger kvinnefotballen har møtt i årtier.

Disse som har fightet for toppfotballen i Sandviken, er grunnmuren og støttespillerne for at vi er der vi er i dag. Disse stiller som frivillige for å legge til rette for at byens beste fotballjenter skal ha så optimale forhold som mulig. «Disse» er opp mot 50 personer som ikke tar en krone for jobben som gjøres.

Fra kvinnefotballens opphavsmann i Sandviken, Jan Reidar Rasmussen, til tidligere spillere og unike personer med store hjerter for toppfotballen i Sandviken. Alle som én forstår hvorfor vi vil, og de heier på en sammenslåing. Og best, disse frivillige blir med oss inn i SK Brann.

Les også Brann og Sandviken vil slå seg sammen: – Dette gjør vi fordi vi føler det i hjertet

SK Brann viser gjennom ord og handling at de vil dette. En klubb – to lag. Jenter og gutter, kvinner og menn. De fleste er lokale spillere fra klubber rundt der du bor.

Kvinnefotballen er i sterk vekst, også utenfor Norge. Konkurransen hardner til. SK Brann tilfører oss det vi trenger for å være Norges beste lag over tid. Våre spillere har drømmer om å vinne noe, spill i Champions League, spille sluttspill i internasjonale mesterskap for Norge og spille for de beste klubbene i verden. Klubbens visjon er «Vi oppfyller drømmer». La oss!

Det å bygge et større og sterkere SK Brann, der jenter som gutter kan ha samme drøm for fotballen, er i våre kvalifiserte øyne viktig for fotballbyen Bergen. Organisasjon, ressurser, økonomi, oppmerksomhet, fasiliteter, og viktigst, profesjonalisere og optimalisere hverdagen for våre fotballspillere, er fremtiden.

Glansbilder kan vi alltids samle på, og historien kan ingen ta fra oss. Nå skal vi som er historien til toppfotballen i Sandviken skape ny historie.

Vi gleder oss til å bli en del av Bergens stolthet, og håper årsmøtene i våre respektive klubber stemmer for sammenslåingen fordi det er riktig for spillere, klubbene og fremtiden for fotballen i Bergen.

«Du kan nok få meg ut av Sandviken, – men du får aldri Sandviken ut av meg».

Publisert Publisert: 14. september 2021 20:36