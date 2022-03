Hvordan synes du det går om dagen, Støre?

Staten grafser til seg fra folk flest.

«Vi kan spare på mye, men ikke på mat og strøm», skriver innsenderen. Bildet er fra en demonstrasjon mot høye strømpriser i Bergen i januar.

Terje Kilen Samfunnsdebattant

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Året var valgåret 2021 da alle elsket Distrikts-Norge, norske bønder og folk flest. Det var det året da det skulle lyse i enhver krok i landet.

Det året da folk flest skulle bli ivaretatt av staten og regjeringen. Det var året da begrepet «vente og se» ble innført. Det var det året piken med svovelstikkene kom tilbake i førjulstiden på grunn av de skyhøye strømpriser, da folket satt og frøs i sine hjem.

Året var 2022 da prisene gikk til himmels på drivstoff, matvarepriser økte med 40 prosent på enkelte varer, og strømprisene forble høye.

Nå merker du at staten kryper dypere og dypere ned i lommeboken din. De grafser til seg fra folk flest, for ikke å snakke om dem som slet allerede før denne enorme prisveksten.

Terje Kilen tror ikke Støre og regjeringen bryr seg om folk som nå sliter med å få endene til å møtes.

Professor Øystein Foros ved Norges Handelshøyskole tror vi kan få bensinpriser på 30 kroner literen. Finansminister Trygve Slagsvold Vedum sier at staten ikke kommer til å stille opp nå med noen kompensasjonsordning, selv om prisene er høye. Selv om Norge kan komme til å tjene seks ganger mer på de høye oljeprisene som Ukraina-krigen medfører, er ikke dette tema i regjeringen Støre.

Det offentlige anslås å tjene 24 milliarder ekstra i vinter, sammenlignet med et normalår, på de skyhøye strømprisene – før moms. Dette er det vi forbrukere som betaler inn. Når strømprisen overstiger 70 øre kilowattimen, får du noen lusne kroner tilbake av pengene dine.

På toppen skal vi elektrifisere norsk sokkel. At det gå an å være så naive og tro at ikke dette rammer hver og en av oss, eller vanlige folk, som regjeringen liker å kalle oss.

Dette forplanter seg videre også på matpriser som spretter i været, for å nevne noe. Vi kan spare på mye, men ikke på mat og strøm. Vi vil også kunne miste viktige industribedrifter på grunn av høye strømpriser og oljepriser. De kommer kanskje aldri tilbake igjen.

Jeg tror ikke Støre og regjeringen bryr seg, de bare later som.