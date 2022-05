Tre ting jeg skulle ønske jeg visste før jeg ble gründer

Veien blir mindre skummel når noen har gått den før deg.

«Hvis kun halvparten av verdens befolkning skal være med å skape fremtiden, er det et enormt samfunnsøkonomisk tap», skriver gründer Vilde Regine Tellnes.

Vilde Regine Tellnes Samfunnsøkonom & daglig leder i Healthy EATS

I dagens samfunn skapes fremtiden hovedsakelig av to ting: innovasjon og teknologi. Dette skapes ofte ut fra nyetablerte selskap. I dag står menn bak 80 prosent av etablerte aksjeselskap i Norge, mens kun fire prosent av nye teknologiselskap eies av kvinner. Hvis kun halvparten av verdens befolkning skal være med å skape fremtiden, er det et enormt samfunnsøkonomisk tap.

For å få flere kvinner inn i oppstartsbedrifter må vi ufarliggjøre det og vise frem kvinner som allerede har gått veien. Kunnskap og erfaringsdeling kan også skape store effekter over tid. Veien blir mindre skummel når noen har gått den før deg.

Livet som gründer er ofte en berg og dalbane. Store topper og dype daler. Det gjør rom for mye feiling, utfordringer, men også mestring. Det er nettopp det som gir livet innhold. Slutter vi å lære, slutter vi å vokse.

Dette er mine tre råd til kvinner som har en idé og vurderer å starte opp:

1. Ikke vent på det såkalte «eureka-øyeblikket» for å starte, det kommer ikke – det må DU skape selv!

Tenk stort, start smått – oppsøk og omgi deg i miljøer hvor du legger til rette for å skape nettopp det øyeblikket. Når du tar det første steget for å starte, er den tøffeste jobben gjort.

2. Viktigheten av troen på deg selv og din visjon – selvtillit er en SUPERKRAFT!

Hvis du eller selskapet ditt ikke tror det er mulig, vil dere stoppe før eventyret er i gang.

3. Gode relasjoner – alt handler om mennesker, og du blir selv et gjennomsnitt av dine fem nærmeste. Velg relasjoner og team deretter.

Gode relasjoner er sentralt for å lykkes. Vi formes av det vi ser, hører og omgir oss med, så dette er viktig å være bevisst på. I praksis handler alt om mennesker og relasjoner. Det er også lett å glemme i en teknologisk verden at uten menneskene hadde vi ikke hatt noe verdiskapning. Enhver forhandling, ny oppfinnelse, god eller dårlig opplevelse innebærer et eller flere individer bak.

Jeg har omgitt meg med mange mennesker som har lyktes i det de gjør, som har gitt meg lysten og troen på at det er mulig å kunne følge samme veien selv. Veien blir mindre skummel når noen har gått den før deg.

Spør deg selv, hva ville du gjort hadde du ikke vært redd? Da vet du akkurat hvor du skal starte.

Norge trenger flere kvinner som ønsker å ta plass i næringslivet, og kvinnelige gründere som våger å satse og tenke stort! Dette vil være avgjørende for fremtidens løsninger.

Husk også at det skal være litt ubehagelig, det er der verdien skjer og magien skapes. Fremgang i verden hadde ikke kommet uten at folk gikk ut av sin komfortsone og oppsøkte det ukjente.