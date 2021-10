Sjokkerende lav kunnskap om hørsel

Dårlig hørsel rammer ikke bare eldre, og altfor få bruker høreapparat.

Mange vet ikke at høreapparat er gratis, skriver Henrik Peersen i HLF. Han forteller om en småbarnsfar som fikk et nytt liv med høreapparat.

Henrik Peersen Generalsekretær, Hørselshemmedes Landsforbund

Publisert Publisert Nå nettopp

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

«Dette er det beste som har skjedd meg på lenge og er en stor årsak til at jeg venter barn nummer to», sa han med et bredt smil og pekte på øret sitt. Den blide familiefaren kom bort til oss i HLF (Hørselshemmedes Landsforbund) da vi sto på stand.

Det han snakket om var høreapparatet sitt. Han forklarte at han lenge hadde slitt med å få med seg hva som ble sagt på forelesning. Han hadde også problemer med å høre hva sønnen på tre år sa, og konen irriterte seg over at han hørte så dårlig. Til slutt oppsøkte han hjelp. «Å få høreapparat har vært en fantastisk opplevelse! Nå er livet bedre!»

«En liten høyteknologisk dings i øret kan øke livskvaliteten og redusere risikoen for sykdommer», skriver innsenderen.

Han er ikke alene om å være begeistret for høreapparatet sitt. I en fersk undersøkelse som snart publiseres, sier tre av fire av de som tar dette hjelpemiddelet i bruk, at de har fått bedre livskvalitet. Halvparten sier at de skulle ønske begynt å bruke det tidligere.

Det er ikke vanskelig å forstå. Ofte kan en hørselshemming føre til sosial isolasjon og i verste fall frafall fra utdanning og arbeidsliv.

En liten høyteknologisk dings i øret kan øke livskvaliteten, redusere risikoen for sykdommer som demens og gjøre deg mer sosial. Likevel velger altfor få å ta den i bruk. Her er det noen som ikke har gjort jobben sin, og det begynner å haste.

Det gjør noe med deg dersom du hele tiden må anstrenge deg i sosiale settinger, opplever at folk blir irritert fordi du ikke «hører etter» og faller ut av praten.

Ubehandlet hørselstap kobles til en rekke risikofaktorer som depresjon, ulykker, ensomhet og utvikling av demens.

Å ta i bruk et høreapparat er med andre ord kjempesmart! Likevel ser vi at altfor få tar skrittet og tar det i bruk. Mange apparater blir liggende i skuffen. Hva er det som stopper folk på veien til å bli en lykkelig høreapparatbruker?

Helsemyndighetene må våkne opp!

Hovedproblemet er at helsemyndighetene rett og slett har sovet i timen og ikke gjort jobben sin godt nok. Fra det offentlige er det forsvinnende lite informasjon om hørsel. Dette fører til at det er sjokkerende lav kunnskap i befolkningen om blant annet hvor man tester hørselen sin og at apparatene faktisk er gratis.

Det er ofte lange ventetider for å komme til i spesialhelsetjenesten for høreapparatutprøving, så det er enkelt å forstå at folk mister motivasjonen.

Neste fartsdump kommer når man endelig har fått utlevert hjelpemiddelet. For å unngå at apparater til millioner av statlige kroner havner i skuffen må man få hjelp til å ta dem i bruk. Mange av oss har erfaringer med eldre familiemedlemmer som sliter med å nytte seg av den fantastiske teknologien som finnes nå.

Med de nye, høyteknologiske høreapparatene blir digital mestring særlig prekært.

Vi håper en ny regjering følger opp løftene sine gitt i Stortinget og utarbeider en nasjonal hørselsplan med tiltak som legger til rette for at veien til en lykkelig høreapparatbruker blir enklere, mindre humpete og langt mer strømlinjeformet.

Hvis man virkelig mener at det er vanlige folks tur, må hvert øre telle.

En lengre versjon av dette innlegget ble først publisert i Dagens Medisin.