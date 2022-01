Er det pandemien eller politikken som er problemet?

«Ein skal ikkje ha arbeidd lenge i norsk helsevesen før ein også registrerer dei store rekrutteringsvanskane», skriv Dag Sele.

Me treng ei ny organisering av sjukehusa.

Dag Sele Lege og sentralstyremedlem i Partiet Sentrum

Eg vil påstå at det ikkje berre er pandemien, men eit langvarig svekka helsevesen som er årsaka til det store presset sjukehusa står i dag. Sjukehuspostane er prega av lågare sengetal og overbelegg som standard. Altså ingen reserve til beredskap.

Langt på veg er det også dette som er sjølve målsetjinga i den bedriftsøkonomiske styringa som helseføretaksmodellen byggjer på. Så når reknearka viser høgast mogeleg belegg på sengepostane, er difor helseføretaka sine direktørar, underdirektørar, seniorkonsulentar og andre økonomar svært godt nøgde.

Ein skal ikkje ha arbeidd lenge i norsk helsevesen før ein også registrerer dei store rekrutteringsvanskane. Desse blir dekka opp av utanlandske vikarar, for mellom anna sjukepleiarar og legar.

I tillegg til at det rike landet Noreg på denne måten tappar andre land for spesialistar, må det jo vera ein svært dyr måte å driva helsetenester på. Og no ser me altså at me blir svært sårbare i ein situasjon der desse vikarane ikkje kan reisa fritt over landegrensene.

Har me verkeleg ikkje mange nok i Noreg som vil arbeida i helsevesenet? Eg kjenner best til legesituasjonen. For det første utdannar Noreg berre halvdelen av legane sine sjølv. Resten må reisa utanlands for å ta utdanning, til større kostnad både for seg sjølve og Statens lånekasse.

Når dei er ferdige og skal starta som LIS 1 (tidlegare turnusteneste), er det så få LIS 1-stillingar i sjukehusa at under halvparten av dei ferdigutdanna legane får starta på spesialiseringa si. Og for å gjera paradokset komplett, har norske sjukehus i den andre enden ein svært stor mangel på ferdige spesialistar.

Det altfor låge talet på LIS 1-stillingar har såleis blitt ein kraftig flaskehals i dette systemet. Difor har helseføretaka svært stort forbruk av vikarbyrå for spesialistar, til skyhøge kostnader. Men desse utgiftene kjem truleg frå eit anna budsjett.

Ein må jo lura på om det er difor desse pengane ikkje heller blir brukt til å styrka utdanninga av eigne spesialistar ...?

Dette er observasjonar eg har gjort. Men det måtte ein pandemi til for at konsekvensane skulle bli synlege for oss alle. Min påstand er at det er mange helseministrar og regjeringar som har ansvar for dette. Det meir interessante spørsmålet er kven som vil ta ansvaret for å starte den store jobben det vil vera å retta det opp.

Det trengst meir ressursar i helsetenestene. Men mest av alt trengst ei ny organisering, i alle fall av spesialisthelsetenesta. Me treng ei organisering der

målsetjinga for sjukehusa våre blir større enn at kvar enkelt direktør skal få sine rekneark til å balansera.

Partiet Sentrum seier i sitt program mellom anna at me vil:

Endre dei regionale helseføretaka og gjeninnføre større politisk styring av spesialisthelsetenesta.

Evaluere finansieringsmodellen med sikte på auka andel rammefinansiering og mindre innsatsstyrt finansiering.

Styrke den spesialiserte utdanninga av ulike helsepersonell; bl.a. auke talet på LIS 1- stillingar, slik at nyutdanna legar så raskt som mogeleg får gjennomført si spesialisering.

Her er det nok politikken, meir enn pandemien, som tel.