Du kunne vente på brev. Brev som kom i postkassen, med navnet ditt sirlig skrevet for hånd.

Postmannen er kanskje syk

Postmannen er kanskje død

For alt jeg vet så ligger

Postmannen i veikanten et sted

Med dine brev og

Dine ord utover

1993 – Dronning Mauds Land – Død Postmann. En tekst til en låt jeg nylig hørte for første gang. Et bilde av en tid som ikke finnes. En tid jeg lengter tilbake til, uten fullstendig å ha vært der.

Og med dette begraver vi tidligere tider. Tiden der du ventet på et enkelt brev, en lapp, en utrevet lapp fra en gammel notatbok – kun til deg, en telefonsamtale, en SMS. Tider der tid og sted var så tilfeldig.

Skriver han «klem»? Er det smilefjes helt i slutten? Du visste ikke om du ville få svar. Hvis du ikke fikk svar, kunne du trippe på tærne i timevis. Lage fantasier. Han er på skolen. Han er tom for batteri. Han har glemt telefonen hjemme. Han er i møter. Han spiller kostbar. Han er med en annen!

Du kunne ikke i sanntid se når han så meldingen din. Du fikk ikke opp tre symmetriske prikker når du så inn i skjermen etter tegn, og han samtidig skrev til nettopp deg. Du visste ikke nøyaktig hvor mange minutter det var siden han var pålogget på Facebook.

Du kunne treffe potensielle kjærester på jobben – uten å måtte spørre dem om hvilket profilbilde de brukte på Tinder, for å finne ut om de var singel eller ikke. Du kunne treffe folk helt tilfeldig. Kanskje på byen. Kanskje på butikken. Du visste ikke noe om dem på forhånd. Du visste ikke «akkurat» hvor du skulle plassere ham, basert på hvilke felles venner dere hadde på Facebook. «Åh, så det er dem du henger med? Farvel».

Den deilige spenningen når du skulle på fest. Er det noen for meg her? Lurer på hvem som kommer. Tenk om han kommer. Du kunne ikke sjekke gjestelisten på forhånd. Du kunne ikke få vite alt du trengte å vite om potensielle beilere før du traff dem. Visste noe, kanskje ingenting om dem. Det du lurte på, måtte du spørre om, eller få vite via-via.

Du kunne vente på brev. Brev som kom i postkassen, med navnet ditt sirlig skrevet for hånd. Ingen «autocorrect». Du visste om han skrev «pike» eller «pikk». Brev fra landsfjerne sjømenn eller glemte ferieromanser. Du visste ikke om brevet kom. Hva står i brevet? Vil han treffe meg? Hvor er han i verden? Når er han her neste gang? Med de mest trofaste beilerne visste du alltid at det lå et brev som ventet på deg.

Du kunne vise bilder av deg selv – tidenes vitnesbyrd om livet du levde før han. Han hadde ikke allerede sett dem. Visste ikke om reisene dine, eksene dine, vennene dine, sorgene dine. Visste ingenting om din mor. Han visste ikke hvor du bodde, hvor mye du tjente eller om du hadde glutenallergi. Det var ingen som hadde informert ham om det, og du hadde heller ikke formulert et skriv med de viktigste stikkordene om deg selv og levert i forkant av daten, for å se om dere «matchet».

NTB scanpix (illustrasjonsfoto)

Du visste ikke noe om ham på forhånd. Du hadde ikke sett at han bodde på Minde, stemte SV, at han gråt da Leonard Cohen døde, at han var på utveksling i London. Du visste ikke hvilken musikk han hørte på, hvor han jobbet, hva hunden hans het. Vi spurte. Vi spurte, og vi svarte.

Det var ikke noe som het «sveip videre». Likte du katter, så var det noe som eventuelt ville bli et problem. Det var ikke et av de første spørsmålene du stilte beilerne dine. Var de dominerende i sengen? Det ville du først finne ut i sengehalmen – ikke gjennom en kort introtekst under bildet av han, et par pisker og noen håndjern.

Du kunne lage kassetter med romantiske sanger. Bare til ham. Tatt opp fra radio, eller kopiert over fra en annen kassett. Du kunne laste ned én og én sang. Ulovlig. Du laget spillelister og overførte dem til en CD du kunne skrible på. Tegne hjerter på.

Du hadde tid til å undre. Hva tenker han om meg? Er han egentlig interessert? Kommer jeg noen gang til å se ham igjen? Det ringer på! Tenk om det er han? Kommer det brev? Vil han noen gang svare meg?

Fremdeles er det rom for undring, lek, flørt og uformelle samtaler med ukjente mennesker. Selv er jeg definitivt et millenniumsbarn, som får angst av å glemme telefonen, som snapper mer enn jeg skriver SMS og som har funnet både nye venner og kjærlighet gjennom høymoderne, virtuelle sjekkesteder. Men som den håpløse romantikeren jeg er, med hjertet fanget i 70-tallet – akk, så deilig det hadde vært å ta telefonen uten å vite hvem som ringte, så nervepirrende det hadde vært å sjekke postkassen tre ganger om dagen, på jakt etter brevet fra ham. Så vakkert det hadde vært å høre gjennom en brent CD igjen – høre hvert eneste spor for å få vite hvilke sanger han forbandt meg med, lytte til teksten, og skrive den ned i en notatblokk – ikke google den.

Og hadde jeg fått velge hva som sto i den nøye utvalgte teksten, teksten som var kun til meg, så skulle det stått:

«Og hadde ikke himmelen vært fullt så grå

skulle jeg leid et fly

skrevet røykbokstaver

sagt at du er pen»