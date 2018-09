Vi spiser på oss flere livsstilssykdommer enn noen gang før. Da kan vi ikke la muligheten til å løfte barnas kosthold gå fra oss.

For barn som går på SFO, er skoledagen lang. Ni timer med lesing, leking og læring krever sin unge. Og ganske mye påfyll i magen, selvfølgelig. Maten barna spiser, påvirker både konsentrasjon og prestasjon på kort sikt, og risikoen for livsstilssykdommer på lenger sikt. Da skulle man jo tro at det offentlige tilrettelegger for gode matvaner når de får muligheten?

Ikke nødvendigvis. Parallelt med skolestart i høst har det dukket opp stadig nye rapporter om hvor begredelig det står til med SFO-maten. En undersøkelse fra Forbrukerrådet viser at over halvparten av foreldrene mener at maten som serveres ikke er sunn nok. Bare tre prosent av SFO-barna får fisk jevnlig, og kun ti prosent har grønnsaker som gjenganger på menyen.

NRK melder både om store forskjeller mellom institusjonene, og urovekkende høy frekvens av pølser, pasta og posesuppe. Samtidig ser vi at hver fjerde norske ungdom er overvektig. Livsstilsykdommer har blitt en epidemi over hele verden, også her til lands – og dessuten øker de sosiale forskjellene i helse i Norge.

Skolesystemet er muligens et av de beste verktøyene vi har for å prøve å kjempe imot disse nedslående tendensene: Barna tilbringer store deler av sin våkne tid på skolen, og et godt næringsinntak kan hjelpe dem med å takle hverdagen og de ville prestasjonsforvetningene – i tillegg til å legge grunnlaget for gode matvaner for resten av livet. Da kan vi ikke bare dynke denne muligheten i ketchup og late som ingenting.

Det er flott at SFO sørger for mat til barna, så de slipper svette skiver fra sekken. Men med det følger også et ansvar. Dette er en fantastisk mulighet til å sikre at alle barn i institusjonen får i seg minst ett sunt måltid hver dag, også de som kanskje ikke spiser særlig næringsrik mat hjemme.

Derfor trenger vi nasjonale krav til maten som serveres på SFO. Helsedirektoratet har utarbeidet retningslinjer, men høstens nyhetssaker viser at disse ikke blir fulgt. Det er forståelig – for personalet har gjerne dårlig tid, et stramt budsjett, lite utstyr, manglende kompetanse og mange andre baller i luften. Så det nytter ikke å stille krav uten å gi dem verktøy. Vi må gjøre oppgaven deres enklere: Skape bedre rammer og vilkår, og sørge for å stille inspirasjon, matglede og kompetanse til rådighet.

Politikerne må ta ansvar for en bred innsats i skolesystemet – ikke bare stille nasjonale krav til SFO-maten, men også sørge for å styrke barnas mat- og helsekompetanse gjennom hele utdanningsløpet, og sikre at lærere og SFO-ansatte har de ressursene de trenger for å leve opp til kravene som stilles. Bemanning og budsjetter må økes, fasiliteter og utstyr oppgraderes samt at man må stille bedre krav til kompetanse blant ansatte. For eksempel oppskrifter, aktivitetsopplegg og kompetansehevingsmateriell.

Barn er nysgjerrige og lærevillige, og tar gledelig sunne og gode matvalg – såfremt vi tilrettelegger for det. Men det kommer ikke av seg selv.

Så la oss droppe loffestoffet på SFO, og investere i barnas kosthold. Det er å investere i den fremtidige folkehelsen.