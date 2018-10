Jeg mener at jobb nummer én må være å integrere dem som alt er kommet til Bergen.

Da Fremskrittspartiet sa nei til flere flyktninger til Bergen i bystyret 19. september, gikk rullegardinen ned hos enkelte representanter i bystyret. Gruppelederen for byrådspartiet KrF hevdet at han kjente en «kald bris» gjennom salen under mitt innlegg.

Sammen med den brisen kom også Arbeiderpartiets representant Reidar Staalesen flygende inn i debatten. Hans kritikk mot Fremskrittspartiet i BT 21. september er ikke blitt oppfattet som noe annet enn en flau vind.

Lite har altså forandret seg. Mens Fremskrittspartiet diskuterer helt reelle problemstillinger om innvandring og integrering, diskuterer venstresiden Fremskrittspartiet. Jeg synes det er bekymringsfullt at folkevalgte i Norges nest største by lukker øynene for utfordringer vi står overfor.

Vår bystyregruppe er tydelig på at vi ikke kan ta imot flere enn vi klarer å integrere. Vi må vite hvilke konsekvenser det får for byen vår og innbyggerne, både på kort og lang sikt. Det burde Arbeiderpartiet og deres kollega i bystyret være interessert i av flere grunner:

Å ta imot mange flyktninger byr på utfordringer med å skaffe nok kommunale boliger. I dag er det mange som står i kø for en slik bolig. Pr. april i år var det 220 husstander på venteliste – 132 av dem bostedsløse. Mange var registrert med problemer knyttet til rus og psykisk helse. Dersom flere slike boliger skal øremerkes flyktninger, vil det føre til at vanskeligstilte bergensere havner bak i køen.

I dag har 51 prosent av sosialhjelpsmottakerne i Bergen et annet hjemland enn Norge. Fortsetter utviklingen slik, vil kommunen i fremtiden måtte kutte i andre tjenester. Det betyr mindre penger til for eksempel skole, barnehage og eldreomsorg.

Det er innbyggerne som til slutt må betale prisen for feilslått integrering.

Arbeiderpartiet må gjerne vise raushet, men den dagen den går på bekostning av andre, er det verdt å spørre seg om hvor raus man egentlig er.

Jeg mener at jobb nummer én må være å integrere dem som alt er kommet til Bergen.