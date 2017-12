Vi har ikke presset frem det foreslåtte bybanestoppet ved Sandviken Brygge.

Geir Næss i Strandens Grend velforening gir i et innlegg i Bergens Tidende 30. november uttrykk for frustrasjon over byrådets valg av bybanetrasé i Sandviken. Næss mener Bybanen bør gå i dagen og følge Helleveien nordover. De 50.000 bilene, som i dag kjører Helleveien, bør inn i fjellet gjennom en forlenget Fløyfjellstunnel til Eidsvåg. Helleveien skal foruten Bybanen, gi plass til lokaltrafikk, fotgjengere og syklister. Det fremstår som en svært god og miljømessig gunstig løsning, men er avvist av byrådet blant annet av økonomiske årsaker.

I innlegget hevder Næss at det foreslåtte bybanestoppet ved Sandviken Brygge er et knefall for utbyggerne. Vi har ikke lagt skjul på at vi ønsker oss et bybanestopp her, men vi har ikke presset frem en slik løsning. Tvert imot har vi sagt at andre løsninger – også den velforeningen ønsker – er mulig å kombinere med en større utbygging på vårt område.

Det forutsetter at det på den over to kilometer lange strekningen mellom de planlagte stoppene på Kristiansholm og Sandviken sykehus også kunne legges et stopp midt imellom. Dette stoppet kunne betjene de 500 boligene som alt er bygget i dette området, i tillegg til de neste 500 boligene som vi planlegger.

I vårt siste planforslag for boligbyggingen nord for Sandviken Brygge viser vi to løsninger; en med stopp i vårt område og en uten. Vi er åpne for ulike løsninger og har ikke lagt vekt på å søke og presse frem den løsningen vi primært ønsket.

Først og fremst har vi ønsket en avklaring. Den har vi ventet på i åtte år, helt siden vi i 2009 gjorde det første fremstøtet for en reguleringsplan. Vår nye reguleringsplan er foreløpig forsinket med halvannet år. At byrådet foreslår å utrede to alternative stopp for Sandviken Brygge, et i fjell og et i dagen, betyr ytterligere forsinkelser. Med tanke på de store investeringene som er gjort i eiendomskjøp og til arkitekter, plankonsulenter og annen konsulentbistand, er enhver forsinkelse lite gunstig sett fra vår synsvinkel.

Utbygging av Bybanen mot Åsane er svært viktig i en byutviklingssammenheng. Den legger grunnlaget for en betydelig fortetting langs traseen. Det vil være gunstig for byen, for klimaet og innebærer også en forretningsmulighet for oss som lever av å utvikle eiendommer og selge boliger. Uansett hvilket trasévalg som velges, vil det være grunnlag for en omfattende boligbygging i vårt område. Derfor vil vi først og fremst støtte en ryddig og rask avklaring av trasévalget.