For oss handlar omorganiseringa av Bybanen om å skapa eit best mogeleg tilbod til innbyggjarane i Bergen.

Leiaren i Bergens Tidende den 8. desember slår bombastisk fast at «Bybanen bør drivast privat» og det kjem samstundes eit frontalangrep på Arbeidarpartiet som deltakar i «Det raudgrøne krosstoget mot privat drift».

Få om nokon har lågare truverd enn BT i denne type saker. Avisa er ein politisk aktør for høgresida og eit talerøyr for privatisering og marknadsstyring av offentlege velferdstenester. Slike skuldingar frå den kanten ser eg på som ei anerkjenning.

For oss handlar omorganiseringa av Bybanen om å skapa eit best mogeleg tilbod til innbyggjarane i Bergen gjennom ei framtidsretta og effektiv organisering av selskapet innanfor ansvarlege økonomiske rammer. I tillegg skal sjølvsagt dei tilsette ha trygge løns- og arbeidsvilkår. Dette vil ikkje på nokon måte setja økonomien til fylkeskommunen i spel.

BT har henta dokumentasjon for sine påstandar i ein rapport om Bybanen ført i pennen av Advokatfirmaet Thommesen AS. Leiarskribenten kan umogeleg ha lest rapporten særleg inngåande for den beskriv ei byråkratisk organisering med avtalar og fakturering på kryss og tvers mellom ulike selskap for å kunna dokumentera krav i jernbanelov og anna lov – og regelverk. Vidare syner rapporten også til mange positive synergiar ein kan oppnå ved å driva alle oppgåver i eigen regi slik ein gjer eksempelvis i Oslo.

BT hevdar at Arbeidarpartiet skal etablera eit «eit svært, offentleg selskap som skal tilsette hundrevis av menneske, og som ikkje blir utsett for konkurranse». Ein må vera meir enn blind og dauv viss ein lever i den trua at offentleg tilsette ikkje er utsett for konkurranse. Kvar einaste dag er media fulle av oppslag om regjeringa sine kutt og nedskjeringar, no sist på Haukeland sjukehus. Det er denne konkurransen som er kvardagen til offentleg tilsette på sjukehusa og i andre offentlege verksemder.

Arbeidarpartiet vil ha høg kvalitet og låge prisar på kollektivtilbodet, mindre byråkrati og betre føreseielegheit for brukarar og tilsette både i fylkeskommunen og i selskapa som har oppdrag innan denne tenesta. Det skal me arbeida hardt for kvar einaste dag.