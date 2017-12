Sikkerhetsstandarden på fylkesvegnettet er for låg. Derfor må prestisjeprosjekt setjast på vent.

Gjennom fleire store medieoppslag blant annet i VG er det avdekka alvorlige manglar av vedlikehald og kontrollrutiner for bruer. I tillegg er det store etterslep og manglande vedlikehald av tunellar og fylkesvegar.

I Grunnlagsdokumentet for NTP er etterslep på vedlikehald av bruer, tunellar, fylkesvegar, riksvegar og ferjekaiar dokumentert. Statens vegvesen har i plangrunnlaget anslått behovet for midler til drift og vedlikehold av fylkesvegnettet til om lag 129 milliardar i tolvårsperioden, altså over 10 milliarder i året.

Det er nærmere 11 250 bruer på fylkesvegnettet. 28 prosent er bygd før 1960, noko som gjev eit stort behov for nybygging for å redusere vedlikehaldskostnadane. Det er grunn til å tru at kostnadsanslaget er for lågt sett i lys av dei utfordringane som er synliggjort på bruer og tunellar. I tillegg kjem eit betydelig beløp til rassikring.

Om lag 43 prosent av dei som blir drepen eller hardt skadd i vegtrafikken skuldast ulykker på fylkesvegnettet. Sikkerhetsstandarden på fylkesvegnettet er mange stadar låg, og den gjennomsnittlige risikoen for å bli drepen eller hardt skadd per kjørte kilometer er om lag 50 prosent høgare enn på riksvegnettet!

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) sine prestisjeprosjekt må setjast på vent til dette er løyst. Me kan ikkje lenger leva med manglande trafikktryggleik og aukande fåre for tap av liv og helse!