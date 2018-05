Det er på tide å innføre en ordning som sikrer norsk lønn på norsk sokkel.

Da våre fedre var unge på 1970-tallet, var det lett å få seg arbeid på sjøen under norsk flagg. For mange var det å mønstre på et av de mange skipene i handelsflåten, en naturlig del av overgangen inn i voksenlivet. Slik er det dessverre ikke lenger.

Norge var en gang landet med flest sjømenn i forhold til innbyggertall, og vi dominerte statistikken over landene med størst handelsflåte i ren tonnasje. I dag er det Panama som er på topp.

Det er trist at landets politikere tilsynelatende stadig nedprioriterer norske sjøfolk, enten det er gjennom å ikke verne om norske lønns- og arbeidsvilkår på norsk sokkel, eller ved den skammelige behandlingen av krigsseilerne mer eller mindre frem til i dag.

Det er på tide at vi begynner å sette interessene til norske sjøfolk først, slik at vi også i fremtiden kan være en stolt sjøfartsnasjon.

I dag er det nærmest krise innen sjøfartsnæringen. Flere av våre kamerater som er utdannede styrmenn og maskinister, opplever det som nærmest umulig å få arbeid på norske skip. Årsaken er blant annet at de må konkurrere med polske eller filippinske lønnsnivåer i norske farvann.

Dette er ikke et angrep på de dyktige polske og filippinske sjøfolkene som arbeider her, men et angrep på dem som tilsynelatende ikke er i stand til å verne om arbeidsinteressene til egne landsmenn.

Politikerne på Stortinget er valgt av folket i Norge. Det burde være selvsagt at de da står i et særskilt ansvarsforhold til dem som har valgt dem. De plikter å veie interessene til sine egne medborgere tyngre enn troskapen til en global «fri flyt-ideologi». Vi må begynne å sette våre sjøfolk først.

Regjeringen har nylig gått inn for å tillate at Color Line går fra å være registrert i NOR (Norsk Ordinært Skipsregister) til NIS (Norsk Internasjonalt Skipsregister). På NIS-skip er det ikke krav om norske lønns- og arbeidsvilkår for alle de ansatte. Det kan fort føre til at norske sjøfolk mister jobbene sine til fordel for billig og underbetalt arbeidskraft fra utlandet. Det er nok sjøfolk som går arbeidsledige nå, vi trenger ikke at regjeringen påtvinger flere permanent landlov.

Det er på tide at det innføres en ordning som sikrer norsk lønn på norsk sokkel. Dette er en ordning som vil gi redere klare insentiver til å ansette norske sjøfolk fremfor å ta den billigste løsningen.